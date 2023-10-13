عدن - ياسمين التهامي - خلطة جبارة لتبييض وتقشير اليدين والقدمين خلال مدة قياسية والنتيجة هتبهرك تمتعي ببشرة متألقة

2023/10/13 الساعة 09:53 صباحاً (جهينةيمن)

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�بحث العديد من النساء عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تبييض اليدين والقدمين من أول استعمال وذلك بسبب تراكم السواد عليهم نتيجة إهمالهم وعدم ترطيبهم بصفة مستمرة واستخدام الماء الساخن الذي يؤدي إلى خشونة الجلد وفقدان الترطيب الموجود بها إلى جانب كثرة الأعمال المنزلية الشاقة التي تسبب جفافهم وتشققهم واسمرارهم لذلك أخذ العديد من هؤلاء يبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على الترطيب واستطعنا أن نجد وصفة طبيعية بواسطة الشاي الأخضر فيعد الشاي الأخضر من المكونات التي لها فعالية كبيرة في تفتيح اليدين والقدمين من أول استخدام وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة موجودة به وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.: تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي. معلقة من الشاي الأخضر. معلقة من نشا. نقطة دم غزال. معلقة من زيت الزيتون. معلقة من الفازلين. معلقة من زبدة الشيا. معلقة من البن. طريقة تحضير الوصفة تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي. نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدا حتى تختلط سويا. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على اليدين والقدمين. ثم نقوم بتركه لمدة ساعة عليهم. ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار وخشونة القدمين واليدين من أول استخدام إلى جانب التخلص من السواد والغامقان. فوائد وصفة الشاي الأخضر عندم نستخدم تلك الوصفة علي اليدين والقدمين نحصل على الكثير من الفوائد وهي: تحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للبشرة. تعمل على ترطيبهم بشكل جيد. تساعد على التخلص من التشققات. تساعد على التخلص من الجلد الميت. تساعد على إزالة التجاعيد الموجودة بهم. تساعد على توريد الكعبين. تعطي ملمس الجلد النضارة والنعومة. تساعد على التخلص من السواد والاسمرار المتواجد بهم. مكوناتها بسيطة لا تكلفنا الكثير من النقود. : وصفة سحرية لكل عروسة “.. خلطة جبارة لتبييض وتقشير اليدين والقدمين خلال مدة قياسية والنتيجة هتبهرك تمتعي ببشرة متألقة ومشرقة