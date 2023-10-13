شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دراسة بريطانية تفجر مفاجأة.. عادة خاطئة داخل الحمام تسبب البواسير ونزيف في المستقيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يوجد عادة خطيرة جدا من المحتمل أنك تقوم بفعلها وأنت داخل المرحاض، حيث أنها لها العديد من المخاطر الصحية الشديدة، والتي تهددهم بالإصابة بالبواسير وحدوث نزيف في المستقيم، كما أن الدكتورة البريطانية ستيفاني تايلور خبيرة الصحة والرفاهية، حذرت بشكل كبير من الجلوس لمدة طويلة على مقعد المرحاض،

حيث أنه يقضي الإنسان العادي ما يعادل 3 ساعات ونصف على المرحاض في الأسبوع، وقد لا يكون هذا مناسب ومفيد لصحتك نهائيا

ففي حالة الجلوس على المرحاض، فإن فتحة الشرج تكون في مستوى مختلف من بقداقي الجزء السفلي،

وفي هذه الحالة فهذا يسبب ضغط بشكل إضافي على الأوردة الموجودة في أسفل المستقيم، و من الممكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى الإصابة بالبواسير التي يمكن أن تكون غير مريحة نهائيا وتؤدي إلى نزيف في عضو المستقيم.

الأعراض المصاحبة للبواسير

كما أضافت أيضا تايلور أنه من الممكن أن تتعرف على أعراض البواسير بوجود أعراض مثل الدم الأحمر ذو اللون الفاتح على مناديل التواليت بعد المسح أو أنها تكون موجودة على المرحاض، والشعور بتهيج في فتحة الشرج وهذا يعد عرض آخر، كما أنها أشارت أيضا إلى ظهور علامة أخرى وقالت أن الإحساس بعدم الراحة في حالة تمرير البراز أو أنه يوجد كتلة من الجلد تندفع عن طريق فتحة الشرج وهي البواسير الداخلية.

طريقة تجنب الإصابة بمرض البواسير

يمكنك أن تقضي وقت بسيط داخل الحمام، كما تنصح أيضا تايلور بعدم الجلوس على المرحاض لمدة طويلة في كل مرة تدخل فيها، وبدلا من هذا الشيء، يمكنك الجلوس فقط طالما شعرت باحتياجد إلى إخراج الفضلات من جسمك، وفي حالة أنه لم يحدث أي شيء، قم فورا وافعل أي شيئ آخر..