وفاة طفلة جراء تعرضها لحادثة دهس في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت طفلة جراء تعرضها لحادثة دهس في مدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الطفلة "نوفه نبيل محسن يحيى عبدالله الجماعي"، تعرضت لحادثة دهس من قبل أحد السائقين في مدينة إب، توفيت على إثرها في الحال.



وتأتي الحادثة في ظل تصاعد ضحايا الحوادث المرورية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والتي يروح ضحيتها العشرات شهريا.



وكانت إحصائية أمنية حديثة صادرة عن إدارة المرور بالمحافظة، أعلنت عن وفاة وإصابة 25 شخصا في عموم مديريات المحافظة خلال الشهر الفائت جراء الحوادث المرورية.

