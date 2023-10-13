"التعاون الخليجي": الهجوم الحوثي على القوات البحرينية أعاد المحادثات اليمنية خطوة إلى الوراء

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن المحادثات اليمنية عادت خطوة للوراء بعد الهجوم "الإرهابي الغادر" لمليشيا الحوثي، على القوات البحرينية المرابطة في الحد الجنوبي السعودي.



وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "الحدث"، الخميس، "وصل وفد من جماعة الحوثي إلى الرياض ووصلنا إلى محادثات جيدة، وصدرت إشارات إيجابية عديدة حول وجود انفراجة في هذا الملف".



وتابع "هذه الإنفراجة كنا نتوقع أنها تؤدي إلى استئناف الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية، إلا أن الاستهداف الحوثي للقوات البحرينية، جعل الحوار يعود خطوة إلى الوراء وأثّر على مسار المحادثات".



وفي أواخر شهر سبتمبر المنصرم، أعلنت قوات دفاع البحرين في بيانات متتابعة، مقتل أربعة من جنودها وإصابة آخرين، جراء تعرض قواتها المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية لهجوم مُسيّر نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية.



ولاقى الهجوم ـ الذي جاء بعد أيام من عودة وفد حوثي من السعودية بعد محادثات عقدت بين الجانبين وصفت بالإيجابية ـ استنكارا إقليميا ودوليا كبيرا، ووصفوه بأنه محاولة حوثية لتقويض جهود السلام لإنهاء النزاع في اليمن.

