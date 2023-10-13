شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجاة للمقيمين في المملكة بعد سريان التوطين..ومستقبل أصحاب هذه المهن مهدد بالضياع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة، اليوم السبت، بنسب محددة في منطقتي المدينة المنورة وجازان، وذلك ابتداءً من 1444/12/20 الموافق 2023/7/8. التوطين المناطقي ويأتي ذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة المدينة المنورة وإمارة منطقة جازان، الهادف إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل. التوطين في المدينة المنورة وتضمنت نسبة توطين نشاط المطاعم في منطقة المدينة المنورة 40% وتشمل: المطاعم مع الخدمة مطابخ الولائم محال الوجبات السريعة محال بيع العصائر في حين شمل توطين نشاط المقاهي نسبة 50% في: محال مثلجات الآيس كريم تقديم المشروبات المقاهي كما تم توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة 50%، مع استثناء مهن: عامل النظافة وعامل الشحن والتفريغ، على ألا تزيد نسبتهم على 20% من العاملين. الأنشطة المستثناة من التوطين في المدينة الكافتيريا تجهيز وإعداد الطعام أو المتعهدين (التموين) متعهدو الإعاشة المقاصف والكافتيريا في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس المطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية التوطين في جازان وتضمن توطين الأنشطة في منطقة جازان نسبة 70% من إجمالي العاملين في: منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع. منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي. منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة. المهن المستثاة عامل النظافة وعامل الشحن والتفريغ وجرى البدء بقصر عددٍ من المهن في تشغيل وصيانة عبارات نقل الركاب على السعوديين وهي: مضيف بحري كاتب تذاكر كاتب حسابات مساعد كاتب حسابات كاتب مالي أخصائي تسويق بائع موظف صندوق مندوب مشتريات أخصائي مشتريات.

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