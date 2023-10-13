شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استقر بين احشائها افعئ أناكوندا تبتلع رجل حاول الامساك بها ... وبعد ساعات حصلت المفاجاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خرج رجل سالم من جوف أفعى أناكوندا بعد أن ابتلعته، آآ فكيف حدث ذلك؟آآ ذهب ريتشارد هارتس إلى أمريكا الجنوبية لاصطياد افعى أناكوندا، آآ ورغم صعوبة الأمر إلا أنه غامر لإشباع رغبته.

قام ريتشارد باتخاذ القرار بعد أن شاهد إعلان على الإنترنت بجائزة مقدارها 50 الف دولار لمن يحظر أفعى أناكوندا، آآ فقام بحزم حقائبة والسفر إلى أمريكا الجنوبية.

وبينما هو يبحر على مياة الأمازون، أخذ بعضة على يده حتى نزفت فوضعها بداخل النهر.. آآ وهنا حدثت المفاجأة.. شاهد بقية التفاصيل بالفيديو التالي

بلمح البصر.. أفعى أناكوندا تبتلع رجل أثناء وقوفه على النهر..وعندما أستقر في أحشائها حدثت مفاجأة.