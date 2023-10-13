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عدن - ياسمين التهامي - كريم طبيعي لتبييض المناطق الحساسة شديدة السواد بياض ملفت من أول استعمال

يبحث العديد من النساء عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الأماكن الحساسة والتخلص من البقع الموجودة بها حيث يكثر الاسمرار في تلك الأماكن نتيجة حدوث تغير في الهرمونات إلى جانب كلف الحمل وعدم ارتداء الملابس القطنية وكثرة التعرق وعدم الاستحمام بشكل دائم ولعدم تنشيف تلك الأماكن من الماء بشكل جيد لذلك أدى إلى تكون التصبغات والبقع مما جعل الكثير من هؤلاء يبحث عن الكريمات الطبيعية التي تساعد على التخلص من التصبغات حيث تعمل تلك الكريمات على التخلص من التصبغات والبقع من أول استخدام و تحسن من مظهر الجلد وتعمل على تجديد الجلد وكان الحل في كريم القهوة، حيث يعد كريم القهوة من أهم الكريمات التي يمكن استخدامها للتخلص من تصبغات الجلد سوف نوضح لكم طريقة إعداد كريم القهوة من خلال هذا المقال.

يتكون ذلك الكريم من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

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ملعقة من البن. ملعقة من النشا. ملعقة من بودرة جونسون. ملعقة من زيت جوز الهند. ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الكريم:

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضيرمن خلال الأتي.

نحضر وعاء ونضع به ملعقة القهوة وملعقة النشا وملعقة من بودرة جونسون ثم نظيف الزيوت الطبيعية و الفازلين المذاب ثم نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تختلط سويا. ثم نقوم بوضع الكريم على الأماكن الحساسة بشكل يومي قبل النوم. سوف نلاحظ التخلص من جميع البقع والسواد والاسمرار الموجود بها من أول استخدام.

نصائح للتخلص من الاسمرار والتصبغات الموجودة في الأماكن الحساسة

الحرص على ارتداء الملابس القطنية.

الحرص على التخلص من أي مياه باستخدام فوطة قطنية.

الحرص على استخدام كريم القهوة بشكل يومي. الحرص على الاستحمام بشكل يومي.

الحرص على عدم وضع أي كريمات أو زيوت ذات رائحة نفاذة.

يجب عدم استخدام المعطرات في تلك الأماكن لأنه يؤدي إلى زيادة الاسمرار.

قومي بطحن الشوفان للحصول على مسحوق ناعم قومي بمزج المسحوق مع زبدة الشيا لإنشاء عجينة ضعي هذه العجينة على بشرتك ودلك بلطف اشطفي جيدًا بالماء الفاتر.

اللبن والعسل امزجي كمية متساوية من اللبن والعسل في وعاء طبقي الخليط على بشرتك واتركه لبضع دقائق اشطفي بشرتك بالماء الفاتر وستشعرين بنعومة البشرة.

امزجي ملعقة صغيرة من اللبن مع ملعقة صغيرة من العسل.

ثم ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

يُفضل استخدام هذا القناع بانتظام.

مقشر السكر وعصير الليمون امزجي ملعقة كبيرة من السكر مع عصير نصف ليمونة.

قومي بتدليك هذا المزيج بلطف على بشرتك لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

تجنبي تعريض بشرتك لأشعة الشمس بعد استخدام هذا المقشر.

قومي بمزج مسحوق الكركم وعصير الليمون في وعاء صغير للحصول على عجينة أضيفي العسل إلى العجينة وامزجيه جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس قومي بوضع هذا الخليط على وجهك بالتساوي واتركيه لمدة 15-20 دقيقة بعد ذلك، اشطفي وجهك بلطف بالماء الفاتر يُفضل استخدام هذه الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من عصير الطماطم وضعيها على وجهك لمدة 15-20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر. يُعتقد أن عصير الطماطم يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تفتيح البشرة عليكي احرار وضع الماسك علي البشرة لمدة يوم أسبوعيا حتي تحصلي على بشرة بيضاء في وقت قصير وتتخلصي من سواد السنين.

تفتيح البشره بسهولة

كما يمكن استعمال ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من الخل مع ملعقة صغيرة من النشا هذا الماسك يساعد على التخلص من التجاعيد والبقع السوداء من الوجه من اول استعمال وايضا يساعد على التخلص من البقع السمراء لذلك يجب عليكي تجربه هذه الوصفة مره أسبوعيا الوصول إلى نتائج ملموسة في وقت قصير مع استعمال هذا الماسك.

عاجل كريم طبيعي لتبييض المناطق الحساسة شديدة السواد بياض ملفت من أول استعمال.