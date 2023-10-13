عدن - ياسمين التهامي - “الأخضر السعودي vs الأخضر النيجيري” موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية اليوم الجمعة 2023-10-13

2023/10/13 الساعة 03:42 مساءً (جهينةيمن)

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موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية

�نتظر جماهير الأخضر السعودي موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية اليوم، والمقرر أن يحتضنها ملعب بورنيماو في البرتغال مقر أقامة معسكر المنتخب السعودي الأول، تأتي المباراة ضمن أستعدادات المنتخبين للأستحقاقات المقبلة، فالمنتخب السعودي يستعد لبطولة كأس أسيا في مطلع العام القادم في قطر وتحديداً في شهر يناير القادم 2024، ومنتخب نسور نيجيريا يستعدون لبطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل أيضاً في عاصمة كوت ديفوار أبيدجان، تنقل المباراة عبر قنوات KSA SPORTS HD المجانية، أنهى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني أستعداداته للقاء الهام والذي يأتي في المرحلة الثانية له، بعد أن قاد الأخضر السعودي في اللقاءين الذي خاضهم في مدينة نيوكاسل الإنجليزية وخسر فيهما من كوستاريكا 2-1، وخسر في اللقاء الثاني أيضاً من كوريا 1 صفر.