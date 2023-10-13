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عدن - ياسمين التهامي - ردّ حازم من إيلون ماسك بعد تهديده ومطالبته بحذف المحتوى الداعم للمقاومة الفلسطينية.. ماذا قال؟

وجهت المفوضية الأوروبية تهديدا لمالك منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إيلون ماسك بفرض عقوبات قاسية في حال لم يتم حذف المحتوى الرقمي الذي يدعم المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى، داعية ” إياه لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول معلومات زعمت أن تروج للعنف”. وقال مفوض الشؤون الرقمية تييري بريتون في رسالة نشرها عبر منصة “X”: “بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على اسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي”. وكتب “بريتون” في رسالته: “تلقينا من مصادر موثوقة، تقرير عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة”. وذكّر بريتون ماسك بأنه “عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا”. اقراء ايضاً : رد إيلون ماسك وفي رد حازم، رفض إيلون ماسك ادعاءات “بريتون” قائلا:” سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو النهج الذي أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه”. رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك كما طلب “ماسك” من “بريتون “إدراج المخالفات التي أشار إليها في ???? ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، مختتما رده بقول “شكرا”. ويتعرّض المحتوى الفلسطيني لحرب من قبل مواقع التواصل (فيسبوك، انستغرام، يوتيوب .. وغيرها) استجابةً لطلباتٍ إسرائيلية، حيث يتم حذف أعداد مهولة من الحسابات الفلسطينية التي تنقل الرواية الحقيقية، في مقابل السماح للحسابات الإسرائيلية بنشر ما تريد من أكاذيب

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