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القضاء الإيراني يصدم العالم بـ"حكم غريب" ضد كريستيانو رونالدو

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عدن - ياسمين التهامي - القضاء الإيراني يصدم العالم بـ"حكم غريب" ضد كريستيانو رونالدو

أصدر القضاء الإيراني حكما صادما ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، على خلفية زيارته الأخيرة إلى طهران.

وزار رونالدو إيران شهر سبتمبر الماضي رفقة فريقه النصر لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث حظى أفضل لاعب في العالم 5 مرات، باستقبال كبير من الجماهير الإيرانية.

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وأثناء زيارته، قام رونالدو بمقر إقامة بعثة قلعة العالمي، بمقابلة الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، المصابة بالشلل بنسبة 85% والتي تعتبر من أشد المعجبين باللاعب، مانحا إياها قميصه موقعا، فيما قدمت الرسامة لوحة رسمتها خصيصا له.

وبحسب صحيفة "موندو ديبرتيفو" الكتالونية نقلا عن قناة "شرق إمروز" الإيرانية، أن لقاء رونالدو بـ حمامي تسببت بمشاكل كبرى لمهاجم النصر.

وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من المحاميين الإيرانيين تقدموا بشكوى بسبب عناق رونالدو للرسامة.

وتابعت الشبكة أن عناق رونالدو للمرأة تعبيرا عن شكره له، لم يعجب عدد من المحاميين الإيرانيين، لإنه وفقا للقانون الإيراني فإن لمس المرأة يعادل الزنا.

وذكر التقرير أن النظام القضائي الإيراني كان رد فعله سريعا وحكم على رونالدو بـ 99 جلدة، والتي سيحصل عليها اللاعب البرتغالي في المرة القادمة التي يسافر فيها إلى إيران بحسب الشبكة.

يذكر أن النصر، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط من مباراتين، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس "الوصيف".

وفي حال التأهل إلى دور الـ16 أو مواصلة التقدم في البطولة، فلا يمكن استبعاد أن رونالدو سيضطر إلى وضع قدمه على الأراضي الإيرانية مرة أخرى، وهو ما قد يتسبب، إذا كان "الدون" جزءا من رحلة الفريق السعودي، في ذلك، سيتم اعتقاله من قبل سلطات ذلك البلد لإجباره على قضاء عقوبته.

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محررين الخليج 365

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