تعز.. الآلاف يشاركون في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وينددون بجرائم الاحتلال في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الجمعة، مسيرة شعبية حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



وشارك في المسيرة التي انطلقت من ساحة الحرية إلى شارع جمال وسط المدينة عقب صلاة الجمعة؛ الآلاف من المواطنين اليمنيين، استجابة لدعوة الهبة الشعبية لنصرة فلسطين.



وأشاد بيان المسيرة، بالبطولات التي حققتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب عزالدين القسام الذراح العسكري لحركة حماس.



وأدان المجازر الوحشية التي تنفذها دولة الاحتلال الصهيوني في غزة مطالبا كل شعوب العالم الحر بإدانة هذه الجرائم ضد الإنسانية.



كما دعا البيان، الشعوب العربية والإسلامية باتخاذ موقف مشرف في هذه اللحظة التاريخية لنصرة فلسطين والاقصى والمرابطين الذين يقدمون أروع التضحيات نيابة عن الشعوب العربية والإسلامية.



وطالب الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية القيام بوجبها في نصرة وحماية أبناء غزة والخروج من مربع الحياد المخزي.



كما طالب بدور واضح وجلي من الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي فالحياد جريمة والخذلان خيانة لا تغتفر.



طالب البيان أيضا مجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية بإدانة المجازر في غزة وإدانة الدول الداعمة لهذه المجازر



وأدان البيان الموقف الأمريكي المنحاز لعمليات الاحتلال والداعم لمجازره الوحشية ضد المدنيين في غزة، معتبرا هذا الدعم مشاركة مباشرة للإرهاب الصهيوني ضد الشعب المحاصر في غزة العزة والمجد.



واختتم البيان بالتأكيد، على أن الحق سينتصر وأن الاحتلال إلى زوال وان المتماهين والمتخاذلين ستكون عاقبتهم الخزي والعار وأن التاريخ لا يرحم والحق الذي ورائه شعب كشعب غزة وفلسطين وأبطال مثل كتاب القسام وسرايا القدس لن يقهر.



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