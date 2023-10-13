: وفري فلوسك وخليكي ناصحة.. طريقة عمل مسحوق الغسيل الجل في البيت نظافة وريحة تجنن.

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مسحوق الغسيل هو منتج أساسي في أي منزل، فهو يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نظافة الملابس وإزالة البقع والأوساخ، ومع ارتفاع أسعار جميع أنواع المنظفات والحاجة المستمرة إليه في التنظيف، كان لزاما البحث ععن حل موفر، لذلك نقدم لكم تحضير مسحوق الغسيل في المنزل بأنفسهم بدلاً من شراءه، وتوفير الكثير من

الأموال، هذا بالإضافة اقتصاديًا بل يتيح أيضًا التحكم في المكونات والروائح التي تُضاف إلى المسحوق. طريقة عمل مسحوق الغسيل الجل المكونات: كوب واحد من مسحوق البوراكس. كوب واحد من الصابون المبشور (يمكن استخدام صابون الزيت أو الصابون الغسيل). كوب واحد من صودا الخبز. كمية من الماء المغلي جيداً. أربعة لتر من الماء الفاتر. نصف كوب من معطر

الملابس المفضلة لديك. طريقة التحضير: ارتدي قفازات عند البدء في التحضير. قومي بإحضار وعاء كبير واملأيه بالماء المغلي. أضيفي كوب الصابون المبشور إلى الماء وقومي بالتقليب حتى يذوب الصابون تمامًا في الماء. ثم أضيفي كوب مسحوق البوراكس وكوب صودا الخبز إلى الوعاء وقومي بمزج جميع المكونات معًا. بعد ذلك،

أضيفي أربعة لتر من الماء الفاتر إلى الخليط واستمري في التقليب حتى يمتزج جيدًا. أخيرًا، أضيفي نصف كوب من معطر الملابس المفضلة لديك واستمري في الخلط حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد.

[ بهذا الشكل، قد أصبح لديك مسحوق الغسيل الجاهز للاستخدام، يمكنك تخزينه في زجاجة فارغة واستخدامه عند الحاجة لغسل الملابس في الغسالات والحصول على أحلى نظافة وتوفير. طريقة تحضير مسحوق الغسيل الاوتوماتيك في المنزل المكونات: كيلو واحد من بودرة البوراكس. كيلو واحد من بيكربونات الصوديوم (الكربوناتو).

قطعة من الصابون (يفضل استخدام صابون الغسيل). الخطوات: بدايةً، قومي ببشر الصابون جيدًا حتى تحصلي على حوالي كوب من الصابون المبشور. في وعاء كبير، قومي بمزج بودرة البوراكس وبيكربونات الصوديوم معًا. ثم، أضيفي الصابون المبشور إلى الخليط وقومي بخلطهم جميعًا جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس. يمكنك تحميص هذا المزيج في الفرن

على درجة حرارة منخفضة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، هذه الخطوة اختيارية وتهدف إلى تجفيف المكونات وتفتيتها بشكل أفضل. بعد التجفيف، اتركي المزيج يبرد تمامًا. قومي بتعبئة المسحوق في عبوات مناسبة للاستخدام. بهذه الطريقة، قد أنتجتي مسحوق غسيل أوتوماتيك منزليًا يمكن استخدامه

للملابس البيضاء والملونة، إذا كنت ترغبي في استخدامه للملابس البيضاء فقط، يمكنك إضافة ربع كيلو من ملح الليمون وربع كيلو من النشادر لتحسين أداءه في تبييض الملابس وإزالة البقع.

: وفري فلوسك وخليكي ناصحة.. طريقة عمل مسحوق الغسيل الجل في البيت نظافة وريحة تجنن.