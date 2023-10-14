عدن.. وقفة احتجاجية دعمًا للمقاومة الفلسطينية وتنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - طافت مسيرة راجلة مساء الجمعة، شوارع المدينة القديمة كريتر جنوبي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السابع.

وقال سكان محليون، إن المسيرة قطعت عدة شوارع قبل أن تتوقف في دوار (زكو) رافعة أعلام دولة فلسطين، وشعار حركات المقاومة وعلى رأسها حركة حماس ولافتات مساندة لعملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من الشهر الجاري واستهدفت المواقع والمستوطنات الإسرائيلية.

وشهدت المسيرة والوقفة حضوراً نسائياً لافتاً إضافة إلى شباب وشيوخ ومن مختلف شرائح المجتمع.

وتضمنت الفعالية التنديد بالغارات الإسرائيلية العشوائية على قطاع غزة، وانتقدت تعاطي الغرب مع الأحداث في الأراضي الفلسطينية والتخاذل من قبل بعض الأنظمة العربية.

وألقيت خلال الوقفة التضامنية التي تلت المسيرة كلمات لعدد من النشطاء ومنظمي المسيرة أكدت جميعها على كامل الدعم للمقاومة الفلسطينية في الدفاع عن أراضيها واستمرار عمليات المقاومة ضد الاحتلال الغاشم.

وأشار المتحدثون خلال الوقفة إلى استمرار المظاهرات والوقفات التضامنية والداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن عدن شهدت بالأمس مظاهرات صباحية ومسائية، كما شهدت نهار اليوم تظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والصمت العربي إزاء ذلك.