حرب إبادة ومحاولات تهجير.. 1900 شهيد في غزة باليوم السابع لعملية طوفان الأقصى

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها السابع، واستمرت الغارات الإسرائيلية على المناطق المأهولة في قطاع غزة، مما رفع عدد الضحايا إلى نحو 1900 شهيد بالإضافة إلى 7696 جريحا.



وقالت وزارة الصحة في غزة، إن من بين الشهداء 614 طفلا و370 سيدة، كما أعلنت الوزارة عن قصف قوات الاحتلال قافلة للنازحين، مما أسفر عن سقوط 70 شهيدا، وأكثر من 200 مصاب.



وفي تطورات الجبهة الشمالية، استشهد صحفي وأصيب 3 -بينهم الزميلان كارمن جوخدار، وإيلي براخيا- في قصف إسرائيلي على سيارتهما ببلدة علما الشعب، التي تشهد تصعيدا مساء اليوم الجمعة.





وفي أبرز التطورات لليوم السابع:-



أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قافلة للنازحين بقطاع غزة.



وقال المكتب في بيان، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قافلة النازحين، ارتفع إلى 70 شهيدا، وأكثر من 200 مصاب.



كما استشهد صحفي وأصيب 3 -بينهم مراسلة ومصور الجزيرة- بقصف إسرائيلي على سيارتهم جنوبي لبنان.



أصيب مصورا قناة الجزيرة، كارمن جوخدار وإيلي براخيا، في قصف إسرائيلي على سيارتهما ببلدة علما الشعب، التي تشهد تصعيدا مساء اليوم الجمعة.





إلى ذلك أعلنت كتائب القسام، إنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد، بصاروخ عياش 250. كما أطلقت 150 صاروخا على عسقلان، و50 صاروخا على سديروت.





وخرجت مظاهرات في عواصم عربية وإسلامية، دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع غزة، ونظمت وقفات حاشدة في عدد من الدول؛ بينها: الأرن، والعراق، وقطر، وتركيا، واليمن، وماليزيا، واليابان، ودول أخرى.



وطالب المشاركون في هذه الوقفات والمظاهرات بوقف المجازر بحق سكان غزة، ودعوا المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء العدوان على القطاع المحاصر.





إسرائيل تطالب المدنيين في غزة بإخلاء بيوتهم



طالب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المدنيين في غزة بإخلاء بيوتهم، والتوجه نحو الجنوب.



وصفت وكالة (أونروا) طلب إسرائيل نقل أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة، بأنه "مروع".



الأمم المتحدة ترى أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة.



وأكدت اليونيسيف مقتل 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك تقارير بأن العدد قابل للارتفاع.



في حين قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت، إن الحصار الكامل سيؤدي إلى كارثة إنسانية في غزة، وتقديرات بنزوح 250 ألف شخص.



المصدر: الجزيرة