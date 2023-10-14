شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تخلص منها فورًا قبل ماتتفضح .. احذر من ظهور هذه العلامه علي هاتفك تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الهاتف في الوقت الجاري من الآلات الأكثر استهلاكًا حيث إنه يضم تطبيق هام للتواصل بين جميع الأشخاص في أي وقت وزمن، ويعود ذلك لصفاته المتعددة التي أنشئت مع مرور الزمن، ويستند على ذلك التطبيق للتيسير كل المهمات والتواصل بين الأفراد بعضهم لبعض بواسطة تسجيل ملاحظة نصية وصوتية، بالإضافة إلى ذلك منح خدمة توصيل الفيديوهات والسجلات ومختلف البيانات الخصوصية التي قد نبحث عنها، ولذلك يجب أن نهتم بإخفاء معلومات التطبيق، والتأكد من عدم وجود أي فرد يتابع بياناتك الشخصية، وهنا سوف نتعرف على الخطوات الجيدة للتعرف على من يتجسس في هذا البرنامج.كيفية اكتشاف اختراق الواتس اب في هاتفك هناك الكثير من الطرق المهمة التي لم تخطر على بال أي فرد، وتتشكل في النقاط التالية: سينفذ رصيد هاتفك والباقة المتعلقة بك بصورة فائقة السرعة بدون أن تنتفع منها. نوف تستلم مكالمات بواسطة أفراد مجهولين. .قد تلاحظ ارتفاع درجات حرارة جوالك بصفة مستمرة، وهذا قد يدل على اختراقه. هناك الكثير من الإعلانات التي قد تصبح مزعجة للبعض. قد تصل إليك رسائل من الأشخاص متواجدة على الواتس اب الخاص بك، ولكنك لم تبعث لهم شيء. كما يدل تجديد بياناتك على التطبيق وتجديدها أن هناك أحد مجهول قد يتحكم في حسابك. للمحافظة على الواتس اب الخاص بك من التسلل، كما تستطيع أن تدخل إلى تطبيقك والضغط على الثلاث نقاط المتواجدة في الشاشة الأساسية، اختر معلومات الحساب، واحذف كل الأجهزة المتعلقة..

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