عدن - ياسمين التهامي - خمس وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر بمكونات بسيطة سر الليمون...

2023/10/14 الساعة 01:30 صباحاً

اقراء ايضاً :

ة بجمال الأظافر أمر مهم للكثير من النساء، ومع تغيير ألوان طلاء الأظافر بشكل منتظم، قد تواجه البعض مشكلة إزالة الطلاء القديم بدون تلف الأظافر، لذلك سوف نستعرض وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر بكل سهولة وبدون أي آثار جانبية، تلك الوصفات تعتمد على مواد طبيعية وآمنة، وتأتي مع خطوات بسيطة يمكن اتباعها بسهولة لذا، تابعوا معنا طرق الاعتناء بجمال أظافرك بأمان وفاعلية. وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر الليمون يعتبر حامض الستريك الموجود في الليمون واحدًا من الوسائل الفعالة لإزالة طلاء الأظافر بسهولة، كل ما تحتاجينه هو وعاء يحتوي على الماء الدافئ وشريحة من الليمون الطازج. ابدأي بنقع أظافرك في وعاء الماء الدافئ لبضع دقائق، ممكن أن يكون 5-10 دقائق تقريبًا، هذا سيساعد في تخفيف الطلاء على الأظافر، ثم، قومي بفرك الطلاء بلطف باستخدام شريحة الليمون الطازجة، يمكنك أيضًا زيادة فعالية الليمون عن طريق الضغط قليلًا على القشرة لإطلاق القليل من عصير الليمون. باستخدام قطعة قطن نظيفة، قومي بمسح الظفر برفق لإزالة الطلاء بشكل كامل، كرري هذه العملية حتى تحصلي على نتيجة مرضية، وبهذه الطريقة البسيطة والطبيعية، يمكنك الاستمتاع بأظافر نظيفة ومنتعشة دون اللجوء إلى مواد كيميائية قوية. الخل الأبيض تعتبر وصفة الخل واحدة من أكثر الطرق فعالية لإزالة طلاء الأظافر بسرعة وسهولة، كل ما تحتاجه هو نصف كوب من الماء الدافئ وملعقتين كبيرتين من الخل المقطر الأبيض، ابدأي بوضع هذه المكونات في وعاء صغير وقومي بمزجها جيداً ثم، قومي بنقع أظافرك في هذا المحلول لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة. بمجرد أن تنتهي من النقع، استخدمي قطعة قطنية نظيفة لمسح طلاء الأظافر بلطف، ستجدين أن الطلاء يتفكك بسهولة ويتم إزالته بشكل فعّال، هذه الوصفة هي طريقة طبيعية ولطيفة للحفاظ على جمال أظافرك دون تعريضها للتلف. إستخدام معجون الأسنان لإزالة طلاء الأظافر إذا كنت بحاجة إلى إزالة طلاء الأظافر بسرعة وليس لديك مزيل خاص باليد، يمكنك اللجوء إلى معجون الأسنان للمساعدة في هذه المهمة، معجون الأسنان يحتوي عادة على مادة تسمى أسيتات الإيثيل، وهي نفس المادة الموجودة في طلاء الأظافر، إليك كيفية القيام بذلك: قومي بوضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على الظفر الذي تريدين إزالة طلاءه. استخدمي فرشاة أسنان ناعمة أو قلم خاص بالأظافر لفرك الطلاء بلطف، يمكنك أيضًا استخدام قطعة قماش ناعمة. قومي بالفرك بحركات دائرية لإزالة الطلاء، احرصي على عدم ممارسة الضغط الزائد حتى لا تلحقي أي ضرر بأظافرك. بمجرد أن تزيلي الطلاء بالكامل، قومي بغسل أظافرك بالماء الفاتر وجففيها جيدًا. للمزيد من العناية، يمكنك تطبيق زيت الأظافر أو كريم مرطب للأظافر بعد الانتهاء. تذكري أن تكوني حذرة ولطيفة أثناء العمل بهذه الوصفة حتى لا تتسببي في تلف الأظافر، إن استخدام معجون الأسنان لإزالة الطلاء هو طريقة مؤقتة وليست بديلاً دائمًا لاستخدام مزيل الطلاء الخاص بالأظافر. استخدام طلاء الأظافر نفسه إذا وجدت نفسكِ في حاجة ماسة لإزالة طلاء الأظافر بسرعة وليس لديكِ مزيل طلاء أظافر عادي، يمكنكِ استخدام طريقة سريعة وفعالة باستخدام طلاء الأظافر نفسه، إليكِ كيفية القيام بها: ابدئي بوضع طبقة شفافة من طلاء الأظافر الجديد على أظافركِ بسرعة. بمجرد أن تضعي الطلاء الجديد، قومي بفركه بسرعة باستخدام قطعة قطن نظيفة أو فرشاة أظافر قديمة. ستجدين أن الطلاء القديم سيبدأ في التمزق والانفصال عن الأظافر بسهولة مع الطبقة الجديدة التي وضعتها. قومي بمسح الأظافر بشكل كامل حتى يتم إزالة الطلاء القديم. بمجرد إزالة الطلاء بالكامل، قومي بتطبيق طلاء الأظافر الجديد بشكل سلس. هذه الطريقة تساعدكِ على إزالة طلاء الأظافر القديم بسرعة وبسهولة دون الحاجة إلى مزيل خاص بالأظافر، إنها طريقة مفيدة خاصةً عندما تحتاجين إلى تغيير لون الطلاء بسرعة. استخدام الفازلين الفازلين هو منتج متعدد الاستخدامات يمكن الاعتماد عليه للعناية بصحة الأظافر والبشرة، يتوفر بسهولة في كل منزل ويمكن استخدامه لإزالة طلاء الأظافر بسرعة وكفاءة، إليكِ كيفية القيام بها: ابدئي بوضع كمية وفيرة من الفازلين على المنطقة المصابة من الجلد حول الأظافر. استخدمي أطراف أصابعك لفرك الفازلين بلطف في حركات دائرية على طلاء الأظافر الجاف، قد تلاحظين أن الفازلين يبدأ في تليين الطلاء وتفككه. استمري في القيام بالتدليك والفرك لبضع دقائق حتى ترى أن الطلاء يبدأ في التلاشي والانتقال إلى الفازلين. بعدما تكونين قد أزلتي الطلاء بشكل كامل، يمكنكِ استخدام قطعة قطن نظيفة لمسح أي بقايا وتنظيف الأظافر. بمجرد إزالة الطلاء بالكامل، قومي بتطبيق طلاء الأظافر الجديد بشكل عادي إذا كنتِ ترغبين. هذه الوصفة تعد طريقة سهلة وفعّالة باستخدام الفازلين المتوفر في المنزل لإزالة طلاء الأظافر بسرعة دون تلف الأظافر أو البشرة. خمس وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر بمكونات بسيطة سر الليمون...