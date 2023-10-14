عدن - ياسمين التهامي - جلد الدجاج خطيرة جداً على جسم الإنسان لن تصدق ماذا تعمل....

2023/10/14 الساعة 01:07 صباحاً

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ضل الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار تناول جلد الدجاج لطعمه اللذيذ، دون أن يدكوا مدى خطورته وأضراره على الصحة والجسم، بسبب النسبة العالية من الدهون التي تتراكم في الجسم والتي تؤدي إلى تصلب الشرايين، كما يعتبر الدجاج من الأطعمة الأساسية التي يتم تناولها بشكل أساسي، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم. وفي هذا السياق، صرحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، وخبيرة التغذية الروسية، الدكتورة ناتاليا سيشوفا، أن تناول جلد الدجاج يعتبر أكثر شيء ضار وخطر على الصحة، بسبب وجود كمية من الدهون المشبعة في جلد الدجاج، لذلك من الأفضل عدم تضمنيه في النظام الغذائي. وأضافت خبيرة التغذية الروسية، إن الكثيرين يتخلون عن اللحوم الحمراء ويأكلون الدواجن، ولكنهم في نفس الوقت يأكلون لحم الفخذ والساق والأجنحة مع جلد الدواجن، وأنه يحتوي في الواقع على نسبة عالية من الدهون تعادل الموجود في اللحوم الحمراء وتشمل لحم الصدور والجلد أيضًا، مشيرة إلى أن تناول لحم الدواجن المسلوق أو المطهي على البخار هو الأكثر فائدة للصحة، ويمكن أيضًا شواء لحم الدجاج، ولكن بدون ظهور الجلد الأحمر، محذرة من عدم تناول الدجاج بشكل يومي، ومن الأفضل تناول أنواع اللحوم الأخرى والأسماك ووفقاً لموقع ” health digest “، هناك عدد من المخاطر عند تناول جلد الدجاج، وهي: ظهور حب الشباب . زيادة الحموضة في الصباح عند تناول الجلد أمراض القلب المزمنة. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. السمنة. التعب والإرهاق. الأملاح الموجودة فيه تسبب حصوات الكلى. رائحة الفم الكريهة. الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ. لا تأكل الدجاج المجمد لفترة طويلة. يجب إزالة جلد الدجاج قبل الطهي أو بعده. ل تصدق.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول جلد الدجاج جلد الدجاج خطيرة جداً على جسم الإنسان لن تصدق ماذا تعمل....