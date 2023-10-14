عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كيراتين طبيعي للشعر المجعد بمكونات بسيطة لشعر صحي وناعم كالحرير كشعر الهنديات !

2023/10/14 الساعة 03:28 صباحاً

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يقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر ونعومتهيوجد بعض الطرق والوصفات المميزة، والتي تتكون من افضل المواد الطبيعية التي تحقق أفضل نتيجة في وقت قياسي، والتي تساعد على تغذية الشعر وعلاجه بشكل فعال، ومن أهم هذه الوصفات مايلي: قناع البيض والموز والعسل هذه الوصفة تحتوي على بعض المكونات التي تساعد في تغذية جذور الشعر وفرده بشكل آمن وفعال، وذلك لأن البيض يحتوي على البروتين الطبيعي والمغذي للشعر والموز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، كما أن العسل يزيد من نعومة وترطيب الشعر، وطريقة الاستخدام تتمثل في الآتي: المكونات: بيضة واحدة. ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض. موزة واحدة. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يتم خفق البيضة جيدًا. ثم يتم إضافة العسل إليها وخلك المكونات يدًا حتى التجانس. بعد ذلك يتم هرس الموزة جيدًا وخلطها مع باقي المكونات جيدًا. يوزع الخليط على الشعر بالكامل ويتم التدليك به جيدًا. يترك لمدة ساعة مع وضع قبعة بلاستيك. في النهاية يتم غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو. وصفة النشا والعسل وزيت الذرة تساعد هذه الوصفة على زيادة نعومة الشعر بشكل رائع وسريع، ويساعد كلًا من النشا وزيت الذرة على تغذية الشعر وفرده بشكل واضح وسريع وطريقة التحضير والاستخدام: المكونات: ربع كوب من النشا. ملعقة كبيرة من زيت الذرة. ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة التحضير والاستخدام: يتم الخلط بين كل المكونات جيدًا للحصول على قوام متماسك. يتم فرد الخليط على الشعر، مع التدليك لفروة الرأس. يترك لمدة ساعة. ثم يتم غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو. وصفة الخميرة وخل التفاح لفرد الشعر تساعد الخميرة على فرد الشعر وتعد كيراتين طبيعي للشعر وفي السطور التالية سنتعرف على طريقة تحضيرها: المكونات: كيس خميرة فورية. 2 ملعقة كبيرة خل تفاح. بيضة. ملعقة صغيرة نشا. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الخميرة والنشا في وعاء صغير ثم يضاف إليهم خل التفاح ونقلب حتى تذوب المكونات. بعد ذلك نضع البيضة المخفوق ونقلب المكونات مع بعض لكي تختلط جيدا ثم توزع على الشعر. نغطي الشعر ويترك لمدة ساعة ثم يشطف بالماء والشامبو ويترك حتى يجف وسوف تلاحظي الفرق. الشعر الناعم المفرود الجميل هو حلم كل فتاة، لذلك قد يلجأ الكثير إلى استخدام بعض الأساليب الغير صحية على الشعر وذلك حتى يمكن الحصول على شعر جميل مفرود، وذلك مثل استخدام مكواة الشعر أو بعض المواد الكيميائية، كل ذلك من الممكن أن يعطي نتيجة فعلية في فرد الشعر، ولكنها قد تؤدي إلى هلاك وتلف الشعر بعد تكرار الاستخدام، واهم الحلول الصحية التي يفضل اتباعها للحصول على نتائج رائعة بدون اي أضرار هو اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تعد بمثابة كيراتين طبيعي في المنزل بدون اي مواد كيميائية، وهذه الوصفات هي ما سوف نتعرف عليها في هذا المقال. لن تصدق كيراتين طبيعي للشعر المجعد بمكونات بسيطة لشعر صحي وناعم كالحرير كشعر الهنديات !