شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يصدر قراراً بمنح نادي الاتحاد السعودي 3 نقاط! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاتحاد الآسيوي يصدر قراراً بمنح نادي الاتحاد السعودي 3 نقاط! 2023/10/14 الساعة 03:30 صباحاً اقراء ايضاً : ادت مصادر ،بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، سيمنح نادي الاتحاد 3 نقاط ، بعد إلغاء مباراته ،أمس الإثنين أمام سباهان أصفهان في البطولة الآسيوية. وقال الصحفي الإيراني داوود إيكدري: “حسب مصادرنا في الاتحاد الإیراني ، من المفترض بأن الاتحاد الآسیوی یصدر قرار 3 نقاط لفریق الاتحاد أمام سباهان ويُذكر أن الاتحاد غادر مباراته أمام سباهان أصفهان ، أمس الإثنين ،في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا ، اعتراضًا على الممارسات الغير مشروعة بوضع صور وتماثيل ولافتات سياسية في ملعب المباراة. الاتحاد الآسيوي يصدر قراراً بمنح نادي الاتحاد السعودي 3 نقاط! ادت مصادر ،بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، سيمنح نادي الاتحاد 3 نقاط ، بعد إلغاء مباراته ،أمس الإثنين أمام سباهان أصفهان في البطولة الآسيوية. وقال الصحفي الإيراني داوود إيكدري: “حسب مصادرنا في الاتحاد الإیراني ، من المفترض بأن الاتحاد الآسیوی یصدر قرار 3 نقاط لفریق الاتحاد أمام سباهان ويُذكر أن الاتحاد غادر مباراته أمام سباهان أصفهان ، أمس الإثنين ،في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا ، اعتراضًا على الممارسات الغير مشروعة بوضع صور وتماثيل ولافتات سياسية في ملعب المباراة. الاتحاد الآسيوي يصدر قراراً بمنح نادي الاتحاد السعودي 3 نقاط!

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