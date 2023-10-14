ميدل إيست آي: القصف الإسرائيلي على غزة يوحد اليمنيين برغم انقسامات الصراع

قال موقع ميدل ايست اي، البريطاني، إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة أثار مظاهر نادرة للوحدة بين الفصائل اليمنية وشعب البلاد المنقسم جراء الصراع المستمر منذ سنوات باليمن.



وتدفق المقاتلون الفلسطينيون يوم السبت الماضي إلى إسرائيل من غزة عن طريق البر والبحر والجو، في هجوم مفاجئ أدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي. ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائيل حملة قصف على غزة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني.



ويشهد اليمن حالة حرب منذ عام 2014، عندما استولت جماعة الحوثي، المعروفة أيضًا باسم أنصار الله، على العاصمة صنعاء. وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمن، أدى الصراع إلى انقسامات عميقة بين المدنيين ووضع الحوثيين في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعمل انطلاقا من مدينة عدن الجنوبية.



ومع ذلك، فقد ظهر تطور غير عادي وموحد لليمنيين، حيث وجد الجانبان أرضية مشتركة في إدانة إسرائيل والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.



وأصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا، شددت فيه على ضرورة "حماية المدنيين ووقف الاستفزازات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت باستمرار الشعب الفلسطيني ومقدساته"، مكررة مبررات حماس للهجوم.



وأضاف: "لطالما كانت هذه التصرفات مدعاة للقلق، مع تحذيرات من عواقبها الوخيمة".



ويمثل هذا إحدى اللحظات النادرة التي تتقاسم فيها الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران وجهة نظر مماثلة. ولم يعرب القادة اليمنيون عن إدانتهم القاطعة لإسرائيل فحسب، بل إن المواطنين من الأراضي التي يسيطر عليها الجانبان خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة.



وقد رفعوا الأعلام اليمنية والفلسطينية معربين عن رفضهم الشديد للقصف الإسرائيلي لغزة. وعلى الرغم من خلافاتهم الداخلية، فقد ألهم الصراع في غزة موقفاً مشتركاً من الوحدة والدعم بين اليمنيين.





وأشار أحمد ناجي، أحد كبار المحللين في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، إلى أن الرسائل التي ينقلها الحوثيون تهدف إلى التأكيد على البعد الإقليمي لموقفهم. وإلى الشمال من إسرائيل، أصدرت حركة حزب الله اللبنانية أيضاً تهديدات، وكانت هناك اشتباكات متكررة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



وفي حين أثبتت حركة الحوثي قدرتها على تعطيل الممرات البحرية، بالنظر إلى هجماتها السابقة على السفن في البحر الأحمر، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت تمتلك الوسائل اللازمة للوصول إلى إسرائيل أو الجرأة لتعريض المصالح الأمريكية في المنطقة للخطر.



وتساءل ناجي: "ما هي القدرات العسكرية التي قد يمتلكها الحوثيون إذا قرروا التدخل؟ هل لديهم قوة صاروخية قادرة على الوصول إلى إسرائيل، أم أن أعمالهم العسكرية ستستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة؟".