شاهد .. بالصوت والصورة.. تسريب فيديو للفنانة شمس الكويتية وهي برفقة رجل أعمال خليجي.. ما فعلته كان صادم وغير متوقع!! 

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالصوت والصورة.. تسريب فيديو للفنانة شمس الكويتية وهي برفقة رجل أعمال خليجي.. ما فعلته كان صادم وغير متوقع!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدرت الفنانة شمس الكويتية محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص في إحدى الغرف المغلقة أمام رجل أعمال خليجي بحسب ما اوضحته الحسابات التي تداولت الفيديو.

وفي الوقت الذي لم نتمكن فيه التحقق من تاريخ الفيديو، لكنه يبدوا قديم وقد تم تداوله في وقت سابق، ورغم ذلك فقد أعاد مغردون تداوله بشكل واسع.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها شمس الكويتية الجدل برقصها الساخن، فقد سبق أن ظهرت بمقطع فيديو من إحدى الحفلات في تركيا وهي ترقص مع شخص مجهول بطريقة جريئة.

وشمس الكويتية فنانة كويتية عادةً ما تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال الظهور بإطلالات جريئة وساخنة تستعرض فيها جسمها بشكل جرىء حسب وصف الجمهور.

تجربة شمس الكويتية في الدراما المصرية

تشارك شمس الكويتية فى مسلسل “سره الباتع” وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

ومسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمى وريم مصطفى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق .

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.