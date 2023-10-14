شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ا لسعودية.. تداول فيديو "بكاء" خطيب المسجد الحرام بدعائه للفلسطينيين بصلاة الجمعة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لإمام الحرم المكي خلال صلاة الجمعة يدعو "باكيا" للفلسطينيين. ونشرت قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "خطيب المسجد الحرام يدعو باكيا.. اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين وكن معهم معينا وظهيرا ومؤيدا". ويأتي تداول مقطع الفيديو في الوقت الذي دخلت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية يومها السابع، الجمعة ردا على هجوم نفذه مسلحون بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل الأراضي الإسرائيلية، السبت. ويذكر أن عدد القتلى يستمر في الارتفاع منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حركة حماس، السبت، بعد عمليتها التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، في حين قُتل ما لا يقل عن 1,537 فلسطينيًا وأصيب 6,612 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. سعودية.. تداول فيديو "بكاء" خطيب المسجد الحرام بدعائه للفلسطينيين بصلاة الجمعة الشرق الأوسط.

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