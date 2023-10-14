شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هيئة الارصاد تحذر المواطنين من أمطار رعدية غزيره تستمر لمدة أسبوع وسيول علي هذة المناطق قبل . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في تقريره الأخير، أكد المركز الوطني للأرصاد على أن السماء ستكون ملبدة بالغيوم الرعدية في عدد من المناطق. هذه الغيوم، التي قد تسبقها رياح نشطة، قد تثير الأتربة والغبار في المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية. وهذا قد يحد من مدى الرؤية الأفقية، مما يستوجب من الجميع أخذ الحذر. ومن الجدير بالذكر أن هذه السحب الرعدية لن تكون خالية من الأمطار. فمن المتوقع أن تهطل أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، والتي قد تصحبها زخات من البرد في مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

وهنا نُحذر من خطورة جريان السيول في بعض هذه المناطق. إذا كنت من هواة السفاري البحري أو ممن يرغبون في الخروج للبحر، فعليك التعرف على الأحوال الجوية هناك أيضًا. فحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تتجه من الشمال إلى الشمال الغربي، وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة. أما في الجزء الجنوبي، فتتجه الرياح جنوبيًا إلى جنوبي غربي بسرعة تصل إلى 45 كم/ساعة.

ومع تكوين السحب الرعدية الممطرة، قد يصل ارتفاع الموج إلى مترين في بعض المناطق. حالة البحر في الخليج العربي تُظهر رياحًا تتجه جنوبيًا غربيًا تتحول مع مساء اليوم إلى شمالي شرقي. هذا وقد يصل ارتفاع الموج هناك إلى متر واحد..