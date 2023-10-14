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عدن - ياسمين التهامي - "وفاة "بطل "مسلسل "طاش ما طاش الشهير" بطريقة صدمت" الملايين حول العالم العربي

توفي يوم الجمعة الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهز 87 عاماً، وفق ما أعلنت ابنته. وسيتم تشييع جثمانه اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود على طريق الحاير، وسيتم دفنه في مقبرة الحاير (المنصورية) بالرياض. اقراء ايضاً : نعاه العديد من الفنانين والمثقفين. في بداية الستينات، كان أحمد بن محمد السريع واحدًا من أوائل الممثلين السعوديين الذين دخلوا عالم الفن. قدم العديد من الأعمال الفنية وعمل أيضًا كمدرس في إحدى مدارس المملكة العربية السعودية. من بين أعماله المسلسلات الشهيرة مثل "طاش ما طاش" و"ينك يا درب الغنيمة" و"عائلة أبو رويشد" و"ضيف شرف" و"أحلام ضائعة" و"الغربال" و"حكاية قصيرة" و"حمود ومحيميد".

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