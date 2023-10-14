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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-10-2023 في البنوك المصرية..

سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال في البنك التجاري الدولي: وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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