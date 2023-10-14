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عدن - ياسمين التهامي - نبيع واللا نشتري؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 14 أكتوبر 2023

سعر الذهب اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 2674.25 جنيه للبيع 2651.5 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 2340 جنيهًا للبيع 2220 جنيهًا للشراء سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 2005.75 جنيه للبيع 1988.5 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14 1560 جنيهًا للبيع 1546.75 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 1337.25 جنيه للبيع 1325.75 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 9 سعر الذهب عيار 9 1002.75 جنيه للبيع 994.25 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب 18720 جنيهًا للبيع 18560 جنيهًا للشراء سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب 1929 دولارًا للبيع 1928 دولارًا للشراء أسعار الذهب اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 اقراء ايضاً : سعر جرام الذهب عيار 24 سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2674 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2451 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2340 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2005 جنيهات. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب سجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا. سعر الذهب اليوم أسعار سبائك الذهب اليوم سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 6685 جنيهًا. حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 13370 جنيهًا. حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 83161 جنيهًا. وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.

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