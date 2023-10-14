شكرا لقرائتكم خبر عن الثوم لحرق الدهون تناول هذا المشروب السحري كل صباح واخسر 6 كيلو في عشرة أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثوم لحرق الدهون تناول هذا المشروب السحري كل صباح واخسر 6 كيلو في عشرة أيام

يعد الثوم أشهر النباتات الطبيعية ذات الاستخدام الطبي في العديد من البلدان حول العالم، فهو مضاد حيوي قوي، ومضاد للأكسدة أيضاً، ويعد أكسير الشباب، ويحافظ على صحة الخلايا والشرايين من تراكم الدهون بها، وأحد أشهر استخدامات الثوم لحرق الدهون وقد أثبتت فاعليتها، وسوف نذكر لكم طريقة استخدامه للتخلص من الدهون.الثوم لحرق الدهون وصفة الثوم والبقدونس أكثر الوصفات فاعلية للتخلص من الدهون، والمكونات هي كمية مناسبة من البقدونس، وخمس فصوص من الثوم، وربع كوب من عصير الليمون، وكمية مناسبة من الماء، وطريقة التحضير والاستخدام بأن نفرم البقدونس جيداً ثم نضعه في وعاء، ثم نضيف إلى البقدونس كلاً من عصير الليمون، والثوم ونرفع المزيج على نار هادئة، ونضيف بعد ذلك إلى المزيج السابق الماء ويترك حتى يغلي جيداً، ثم نترك الخليط جانباً حتى يبرد ثم نضعه في زجاجة نظيفة، ونتناول كوب واحد قبل الغداء يومياً. اقراء ايضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر الثوم لحرق الدهون تناول هذا المشروب السحري كل صباح واخسر 6 كيلو في عشرة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.