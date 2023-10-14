[ العنف الأسري.. شاب يقتل والدته وشقيقته ويصيب والده في إحدى بلدات إب ]

أقدم شاب على قتل والدته وشقيقته وإصابة والده، في أحدث جريمة عنف أسري تشهدها محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن شابا يُدعى (مراد حمود محمد الحوشبي) أقدم، الجمعة، على قتل والدته وشقيقته وأصاب والده بإصابات خطيرة في قرية "ظهرة مليع" بمديرية حبيش شمالي محافظة إب.



وأضافت أن دوافع الجريمة تعود لخلافات أسرية بين الجاني ووالده ووالدته، دون مزيد من التفاصيل.



وأشارت المصادر إلى أن والد الجاني بحالة صحية حرجة وتم نقله للعناية المركزة بأحد مشافي مدينة إب.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ارتفاعا كبيرا في منسوب جرائم العنف الأسري التي أودت بحياة العشرات خلال السنوات الأخيرة.

