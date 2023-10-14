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عدن - ياسمين التهامي - أدمن عليها السعوديين.. 7 أضرار قاتلة تحدث للشخص بسبب هذه العادة الشائعة!

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري، عن 7 أضرار للتدخين قاتلة للإنسان ومدمرة لصحته. وأوضح الخضيري خلال تغريدة على حسابه في “تويتر”، أنه في مراجعة حديثة لأضرار التدخين ضمن مدونات منظمة الصحة العالمية، اتضح أن التدخين لم يعد سبب رئيسي للسرطان ولأمراض القلب وتصلب الشرايين.مشيرًا إلى أنه أصبح يضاف لما سبق ٧ أضرار حتمية للتدخين مثل؛ اقراء ايضاً : 1 – تشويه وإسقاط الأجنّة. 3 – أمراض الرئة والجهاز التنفسي. 3 – تدمير الأسنان ونخرها وتساقطها. 4 – تشويه جمال المرأة وتخريب هرموناتها. ونصح الخضيري الناس مؤكدًا أنها نصيحة لوجه الله ومن خبرة سنين في أبحاث المسرطنات أنه لا يوجد أشد من التدخين كمسرطن، وأنه من أراد أن يعيش سعيداً وبلا أمراض ويعمّر – بإذن الله – فليبتعد عن التدخين. وكما ذكر أشد مسببات الأمراض حيث تكمن في: ١- التدخين. 2- إهمال إصابات فيروسية وبكتيريا. ٣- السمنة وتناول أكل يزيد عن حاجة الجسم. ٤- الخمول والكسل وعدم الحركة “الرياضة”. 5- التعرض الإشعاعي “المتكرر، وغير المبرر”. 6 – تناول مواد عشبية تضر الكلى أو الكبد، سواء خلطات أو مكملات كيميائية لا تناسب الجسم، وتتراكم وتضر.

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