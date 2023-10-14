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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو مواطن سعودي يتفاجأ من طريقة غريبة استخدمها صاحب مطعم بعد سحب مبلغ مالي بدون اذنه

روى مواطن قصة فقدانه بطاقته البنكية، وقيام صاحب مطعم بسحب مبلغ مالي بطريقة وصفها بـ “الذكية”.

وقال المواطن : “كنت في المطعم وعندما انتهيت من الشراء سألني صاحب المطعم إذا كنت أريد السداد كاش أو شبكة، قلت له اللي تبغاه”.

وتابع: ” أعطيته البطاقة، فأخبرني أنه سجل في السيستم كاش، ودفعت المبلغ المطلوب كاش”، مشيرا إلى أنه ذهب إلى محطة وقود وتفاجأ بفقدان بطاقته البنكية ووصول رسالة على جواله تفيد بسحب مبلغ مالي من حسابه.

ولفت إلى أن المبلغ الذي تم سحبه كان بسيط حوالي 50 هللة مرتين بالخطأ، مضيفا أنه ذهب إلى المطعم مرة أخرى، وسأل عن بطاقته فأخبره صاحب المطعم أن البطاقة موجودة لديه، وسحب منها المبلغ حتى ينتبه ويعود ليأخذ البطاقة.

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