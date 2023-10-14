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عدن - ياسمين التهامي - الدوري السعودي يفتح ذراعيه للنجم توماس مولر.. بتصريح رسمي
أعلن الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، كارلو نهرا، أن الباب مفتوح لفكرة التعاقد مع النجم الألماني توماس مولر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد المخضرم توماس مولر (34 عاما) مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الحالي في صيف 2024، مما يتيح له الانتقال لأي ناد آخر مجانا.
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وقال كارلو نهرا عن إمكانية انتقال اللاعب الألماني المخضرم إلى دوري "روشن" السعودي: "توماس مولر؟، لماذا لا؟، سيكون هذا هو جوابي لك".
وأضاف في تصريحات نقلها الصحفي الألماني فيليب كيسلر: "لا يوجد أي سبب على الإطلاق لخروج أي شخص من الميركاتو، وأي شخص يمكنه إضافة قيمة وجودة إلى الدوري السعودي سيكون موضع ترحيب".
وأصبح مولر (34 عاما) بديلا في تشكيل بايرن ميونخ منذ الموسم الماضي، شارك النجم الألماني في 3 مباريات فقط بشكل أساسي بعد مرور 7 جولات من الدوري الألماني، ولعب مباراتي فريقه في دوري الأبطال كبديل، وتمكن من صناعة 3 أهداف خلال 8 مباريات في جميع المسابقات.
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