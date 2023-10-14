تعز.. عرض عسكري لوحدات رمزية من الجيش والأمن احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية (صور)

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم محور تعز العسكري، اليوم السبت، عرضاً عسكرياً رمزيًا احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المجيدة (26 سبتمبر، 14 أكتوبر، 30 نوفمبر).



وشاركت وحدات رمزية عسكرية وأمنية في العرض الذي أقيم صباح اليوم في شارع جمال، وسط مدينة تعز، بحضور القيادات العسكرية والأمنية وقيادات السلطة المحلية والأحزاب السياسية، وسط احتفاء شعبي كبير بالمناسبة.



ومساء أمس انطلقت الاحتفالات الشعبية والرسمية بإيقاد شعلة الذكرى الـ60 لثورة 14 أكتوبر المجيدة التي شهدها جنوب اليمن في العام 1963 ضد الاحتلال البريطاني.