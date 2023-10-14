شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ستصبح أغنى من السعودية.. تركيا تعلن اكتشاف كنزاً ثمين سيجعلها تتحكم بالعالم بضغطة زر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الحكومة التركية اكتشافها كنزاً ثمين سوف يجعلها من أغنى من السعودية و الإمارات، كما سيجعلها تتحكم بالعالم بضغطة زر. وأعلن وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” خلال حضوره اجتماعات (القرن التركي)، التي نظمتها رئاسة منطقة ساريير لحزب العدالة والتنمية، عن اكتشافات نفطية جديدة في تركيا. وقال “صويلو”: “لقد كنا نعمل في “بئر جبار” لفترة طويلة، وكان الهدف في العمل فيه هو الوصول إلى احتياطي كبير من النفط، واضاف، “الان لدينا نفط بجودة النفط السعودي”.وتابع الوزير “صويلو” قائلاً: ” اليوم ، هناك أكثر من 450 مستثمر ينتظرون بناء مواقع صناعية، ولقد وجدنا النفط الآن في باتمان ونحن ننتج 8900 برميل من النفط يوميًا، وهي من المناطق التي تنتج فيها تركيا أكبر قدر من النفط”..

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