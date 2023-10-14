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عدن - ياسمين التهامي - سعر سامسونج جالكسي a23 5g في السعودية في المتاجر المختلفة 2023/10/14 الساعة 01:15 مساءً (جهينةيمن) مراجعة سريعة لجهاز سامسونج جلاكسي ايه 23 جهاز Samsung Galaxy A23 من شركة Samsung يأتي مع قياس شاشة 6.6 انش ودقة عرض 1080×2408 بيكسل، الكاميرا الاساسية بدقة 50 ميجا بيكسل والكاميرا الامامية (السيلفي) بدقة 8 ميجا بيكسل، مع معالج ثماني النواة، تبلغ سعة بطارية الجهاز 5000 ملي امبير وبمساحة تخزين 128GB / 64GB ، اما الذاكرة العشوائية (الرام) فقد زود الهاتف بسعة 8GB-4GB ، يعمل هاتف سامسونج جلاكسي ايه 23 بنظام تشغيل Android 12, One UI Core 4.1 . مواصفات كاملة لجهاز Samsung Galaxy A23 معلومات عامة اسم الجهاز سامسونج جلاكسي ايه 23 الشركة المصنعة سامسونج متوفر الشاشة حجم الشاشة 6.6 بوصة دقة العرض 1080x2408 بكسل

20:9 نسبة الطول للعرض

400 بيكسل للانش النوع TFT نسبة مساحة الشاشة لحجم الجهاز 83.0% مميزات اضافية Corning Gorilla Glass 5 السعر تفاصيل الاسعار سعر الجهاز يبدأ من : 220 دولار امريكي

أو 825 ريال سعودي (بسعر صرف 3.75 ريال مقابل الدولار) اقراء ايضاً :

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