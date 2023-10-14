في العام 2030 ستكون الأكثر تضرراً في العالم.. واشنطن بوست: "الحديدة اليمنية" الحرارة تفاقم الجوع بطرق مُدمرة

المنامة - ياسر ابراهيم - لا يوجد على الإطلاق ما يكفي من أسرة المستشفيات لجميع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في جميع أنحاء هذه المحافظة الفقيرة والجافة. لكن هذا الصيف، اضطرت أعداد أكبر من المعتاد إلى إبعاد المزيد من العائلات عن الأسرة المكتظة للغاية.



في مستشفى مدينة الحديدة بعد ظهر أحد الأيام، يكتظ السرير الواحد بطفلين أو ثلاثة. جلست أمهاتهم وإخوتهم في الفجوات بينهما حيث تملأ الويلات الجناح. وقال طبيب إن 24 طفلاً آخرين كانوا ينتظرون مكانًا لهم.



وعلى بعد اثني عشر ميلاً، كانت هناك عيادة ريفية تضم 13 سريراً موضوعة بشكل غير مريح، والأطفال صامتون، وهي علامة منبهة على أن أجسادهم تنهار.



وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع في اليمن. لكن منى مكي، الممرضة هناك، قالت إن المزيج الخانق من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة "أدى إلى زيادة عدد الحالات بشكل كبير".



وأضافت أن الأطفال الذين تحولوا إلى "جلد وعظم" وأولئك الذين احتضنتهم أمهاتهم على أسرة العيادة القليلة، كانوا يعانون من ضعف في جهاز المناعة. وأضافت: "عند التعرض للحرارة، فإن ذلك يجعل الحالات أسوأ".



تُظهر الحديدة كيف يتقارب تغير المناخ والجوع بطرق مدمرة. ويقول الأطباء هنا إن الحرارة الشديدة تهدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والذين يعانون من أجسام مدمرة وضعف في أجهزة المناعة. وتتوافق تجربتهم مع الأبحاث الناشئة حول العلاقة المباشرة بين درجات الحرارة المرتفعة وتفاقم سوء التغذية في بعض أفقر بلدان العالم. وتثير النتائج القلق بالنسبة لهذا الجزء من اليمن، الذي دمرته بالفعل الحرب والفقر المنتشر والصيف الخانق.



بحلول عام 2030، سيكون لدى المدينة 152 يومًا سنويًا، أي ما يقرب من خمسة أشهر كاملة، عندما تكون الظروف خطيرة للغاية لدرجة أن قضاء فترة قصيرة من الوقت في الخارج - حتى في الظل - يمكن أن يهدد صحة الشخص، وفقًا لتوقعات صحيفة واشنطن بوست و CarbonPlan، وهي مجموعة أبحاث مناخية غير ربحية.



ويظهر التحليل أن الحديدة ستكون الأكثر تضرراً من الحرارة الشديدة مقارنة بأي مدينة عالمية يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة أو أكثر.



وتعتمد التوقعات على "درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة"، وهو مقياس يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة وضوء الشمس والرياح، والذي يعتبره الخبراء أفضل طريقة لتقييم مدى ضرر الحرارة لجسم الإنسان.



في جميع أنحاء اليمن، قد يتعرض أكثر من 6.5 مليون شخص لشهر على الأقل من الحرارة الخطيرة بحلول نهاية العقد، أي ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين تعرضوا لها في عام 2000.



ويفتقر مواطنو اليمن بالفعل إلى الحماية بكل الطرق التي يمكن تصورها: من العنف المتقلب، ومن القادة الضعفاء، ومن الجوع والعوز. في مكان يركز فيه الكثيرون على البقاء على المدى القصير، لا يتم إيلاء سوى قدر ضئيل من الاهتمام الرسمي لتأثير تغير المناخ، حتى مع حدوث حالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الأحداث المناخية المتطرفة بشكل متكرر.



لكن في الحديدة، وهي إحدى المحافظات الأكثر سخونة وفقرا في اليمن، أصبح من المستحيل تجاهل التهديد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصول الصيف القليلة الماضية.



إنه يضاعف التجارب اليومية التي لا نهاية لها. حيث يعمل الصيادون المكافحون، الذين يكدحون في درجات حرارة تصل إلى 135 درجة أو أعلى، لساعات أقصر في البحر الأحمر لتجنب الجفاف وحروق الشمس، ويكتفون بصيد الأسماك الخفيفة.



أصحاب المتاجر وبائعي الحلي الذين يحصلون على 6 دولارات في اليوم هم من بين القلائل الذين يتواجدون في الشوارع من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، عندما تجعل الحرارة الحارقة الحديدة تبدو وكأنها مدينة أشباح.



ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء المنطقة، لكن الأجزاء الأكثر تضرراً في اليمن ستكون أسوأ بكثير من جيرانها في الخليج العربي، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر. لقد قامت هذه الدول الغنية ببناء مدن متلألئة بمكاسب غير متوقعة من صادرات النفط والغاز، وهي مصممة لضمان أن سكانها الأكثر حظا بالكاد يلاحظون الحرارة: يعمل تكييف الهواء على تبريد المكاتب ومراكز التسوق، وحتى الملاعب وأرصفة مترو الأنفاق.



"لا يتعلق الأمر فقط بمؤشرات الحرارة، أو درجات الحرارة، ولكن أيضًا، ما هي المرونة الأساسية لهذه الحالات؟" حسبما قالت آنا ليتيسيا نيري، التي عملت لعدة سنوات كمنسقة طبية لمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن، في العيادات التي تعالج جرحى الحرب وكذلك الأمهات وأطفالهن الذين يعانون من سوء التغذية. وقالت بأنه "في حالة اليمن، الأمر محدود للغاية."



وقال الأطباء في الحديدة، وهي المحافظة التي تعاني من أعلى معدلات سوء التغذية في البلاد، إن الحرارة أصبحت عاملاً رئيسياً في سلسلة معقدة من المعاناة تبدأ باليأس.



وقال عبد الرحمن القدسي، رئيس قسم الأطفال في مستشفى مدينة الحديدة: "الناس فقراء". "أبعد من الخيال الخاص بك."



وكان اليمن يعاني بالفعل، حتى قبل اندلاع حرب أهلية دامت ما يقرب من عقد من الزمان. وفي عام 2014، اقتحمت حركة متمردة شمالية تعرف باسم الحوثيين العاصمة صنعاء وأطاحت بالحكومة. اتسع نطاق الصراع في أوائل عام 2015، عندما تدخل تحالف من الدول العربية بقيادة السعودية، وشن غارات جوية وفرض حصارًا بحريًا وجويًا وبريًا على اليمن. وكانت الحملة العسكرية، التي حظيت بدعم من الولايات المتحدة، تهدف إلى إضعاف الحوثيين المتحالفين مع إيران. لكن التدخل وتصاعد العنف في جميع أنحاء اليمن أدت إلى تفاقم معاناة الناس.



وقالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأشخاص قتلوا، كثيرون منهم بسبب آثار غير مباشرة للحرب مثل الجوع، وقد تم تهجير الملايين. سارعت وكالات الإغاثة لدرء المجاعة وسط نقص الغذاء والوقود. كما أن أمراض مثل الكوليرا التي تم القضاء عليها تقريبًا عادت إلى الظهور.



وخلال العام الماضي، خفت حدة القتال في أجزاء كثيرة من البلاد، واستؤنفت واردات الإمدادات الحيوية. لكن دولة اليمن المنقسمة بين حكومتين متنافستين ومتناحرتين في الشمال والجنوب تركت البلاد في حالة من النسيان، في محاولة يائسة لإنهاء المرحلة الأخيرة من الصراع والخوف من اندلاع المرحلة التالية.



وقالت ندوى الدوسري، خبيرة الشؤون اليمنية في معهد الشرق الأوسط، إن المأزق الذي يعيشه اليمن يجعل معظم التنقل مستحيلاً، مع إغلاق الطرق حول المدن الكبرى مثل تعز وعدم وجود رحلات جوية بين المحافظات تربط البلد المقسم. وكان العمال من الطبقة المتوسطة مثل المعلمين والمهنيين الصحيين يُدفعون إلى الفقر.



وقالت "البعض لا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليفها. وأضافت: "لا يستطيع الآخرون شراء الطعام بالكامل". وفي صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون، خرج المزيد والمزيد من الناس إلى الشوارع للتسول للحصول على الطعام، وهم أشخاص كانوا في السابق "قادرين على تحمل تكاليف الأساسيات"، على حد قولها.



كما انتشرت المعاناة على نطاق واسع في الجنوب، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. هناك، نصف الأسر غير قادرة على تلبية متطلبات التغذية الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء، وفقا لمجموعة من المنظمات غير الحكومية اليمنية والدولية.



وبشكل عام، يعاني 17 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي. في أغسطس/آب، قالت الوكالة إن نقص التمويل يعني أنها ستضطر إلى إجراء تخفيضات، بما في ذلك برامج سوء التغذية لنحو مليوني شخص، "في وقت يعاني فيه المزيد من الناس من سوء التغذية الحاد".



وقال نائب المدير التنفيذي للمنظمة، كارل سكاو، للصحفيين في أواخر يوليو/تموز، إن ما يقرب من نصف عمليات الوكالة التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم عانت من التخفيضات، وسط تقلص المساعدات من المانحين الدوليين.



وقال ريتشارد راجان، ممثل الوكالة في اليمن: "الآن ليس الوقت المناسب للتوقف عن العمل في اليمن". إن الأنظمة اللازمة لتعويض المساعدات المفقودة، والتي تتطلب حكومة فاعلة، "لم يتم وضعها بعد".



وقال إن عمال الإغاثة كانوا يقومون بعملية الفرز. "المزيد من الناس يحتاجون إلى الطعام الذي لا يحصلون عليه."



وتابع قائلا: "الأطفال يموتون".



وتقول جماعات الإغاثة إن نصف المرافق الطبية في اليمن فقط تعمل بكامل طاقتها. العديد من تلك المستشفيات التي تشبه مستشفى الثورة في الحديدة بعد ظهر أحد الأيام مؤخراً، كانت عنابرها وممراتها مكتظة، والأرصفة في الخارج مليئة بالأشخاص الذين يحاولون الدخول.



وقال الأطباء والممرضات في جناحين للأطفال زارهما مراسلو صحيفة واشنطن بوست – في مستشفى الثورة، وعيادة سوء التغذية في مستشفى كمران الخيري، خارج المدينة – إن حرارة الصيف زادت من عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بنسبة 10 بالمائة أو أكثر.



واحتضنت الأمهات الثكالى والجياع أطفالهن، وكان بعضهم على حافة الموت. وقالت إحدى الأمهات في عيادة كمران إنها كانت بلا مأوى وأجبرت على التسول للحصول على المال في السوق المحلية. لم يكن ذلك كافياً أبداً لإطعام أطفالها. ولم يتمكن آخرون من تحمل تكاليف حليب الأطفال وكانوا يقدمون لأطفالهم الشاي أو حليب الماعز.



وقالت الممرضة مكي إن الأمهات يحضرن أطفالهن إلى العيادة عندما يصابون بالحمى أو بالإسهال أو فقدان الشهية. "العديد من الحالات تعود إلى منازلها لأنه لا يوجد مكان لها."



وكان العاملون الطبيون في الحديدة يحاولون فهم سبب وصول المزيد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى المستشفى خلال فصل الصيف. بالنسبة للأطفال الذين يملأون أجنحة الأطفال، والذين فقد الكثير منهم بالفعل الماء بسبب الإسهال - وهو سبب ونتيجة لسوء التغذية - يمكن أن تكون الحرارة خطيرة بشكل خاص لأنها تجعلهم أكثر جفافاً.



ويقول الخبراء أيضًا إن الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل يمكن أن يعانون من تأثيرات غير مباشرة لدرجات الحرارة المرتفعة، مثل فشل المحاصيل الذي يؤثر على نظامهم الغذائي، أو تأثيرات أكثر مباشرة، مثل الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس. ووفقا لدراسة حديثة تربط بين درجات الحرارة المرتفعة وتفاقم سوء التغذية، فإن الحرارة الشديدة يمكن أن تزيد أيضا من خطر الإصابة بالأمراض المعدية "لأن الميكروبات تميل إلى الازدهار في البيئات الدافئة".



ووجدت الدراسة، التي نشرت العام الماضي في مجلة الاقتصاد والإدارة البيئية، أن الحرارة الشديدة أدت إلى تفاقم سوء التغذية المزمن والشديد في العديد من دول غرب أفريقيا. وأظهرت أنه مقابل كل 100 ساعة من التعرض لدرجة حرارة أعلى من 95 درجة فهرنهايت، ارتفع معدل التقزم بين الأطفال بنسبة 5.9 بالمائة. أربعة عشر يوما من درجات الحرارة بين 86 و 95 درجة على مدى 90 يوما زادت بنسبة 2.2 في المائة من معدل "الهزال" - تآكل العضلات والأنسجة الدهنية المرتبط بسوء التغذية الحاد الشديد لدى الأطفال.



وقال جون هودينوت، الأستاذ في جامعة كورنيل وأحد مؤلفي الدراسة، في مقابلة: "الجزء الذي نحن متأكدون منه هو أن هناك علاقة سببية بين الارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة والنتائج الغذائية الضارة". وأضاف أن الآليات الدقيقة التي تلعب دورًا أقل وضوحًا.



وقال نيري، الذي عمل مع منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، إنه بسبب ضعف أجهزة المناعة لدى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في كثير من الأحيان، "فإنهم يصابون بالعدوى في كثير من الأحيان، وتكون لديهم التهابات أكثر خطورة".



يمكن أن تلعب درجات الحرارة المرتفعة "دورا ضارا" بالنسبة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات' الكهارل': فهم معرضون للإسهال، الذي يمكن أن يسبب الجفاف، وغير قادرين على تناول الماء بسهولة، وهو ما يشكل خطرا على قلوبهم الضعيفة.



وقال نيري: "في الصيف، ليس لديهم الكثير من شبكات الأمان". "من الصعب جدًا علاج هؤلاء الأطفال."



وفي مستشفى مدينة الحديدة، يحاول القدسي وغيره من الأطباء اليمنيين معرفة مدى تأثير الحرارة على مرضاهم.



وقال إن الحرارة "مصدر للعدوى". وقال إن الجناح كان "مليئا" بالأطفال الذين يعانون من العدوى، حيث رفع صوته فوق الفوضى المحيطة به. ولكن كان من الصعب التأكد من الفيروسات التي كانت تنتشر دون اختبارات متقدمة، باستخدام معدات لم يكن لدى المستشفى.



وأضاف أنه بالنسبة لبعض الأطفال الذين استقبلهم المستشفى، فإن الوقت قد فات بالفعل.



وفي مكان قريب، كان الرضيع علي حسن، البالغ من العمر 10 أشهر، هزيلًا تحت بذلته الرياضية الصغيرة، ويتلوى في صمت. وقال جده عبد الله عوض منصور الحكيمي إن علي لم يتمكن من الأكل.



وقال الأطباء إن الرضيع يعاني من شلل دماغي، مما يجعل من الصعب عليه تناول الطعام. وقال الأطباء إنه كان يتقيأ ويعاني من الحمى والإسهال.



وقال الجد إن والد الصبي عاطل عن العمل. وقالت والدته إنها كانت تواجه صعوبة في إرضاعه ولا تستطيع شراء حليب الأطفال. وتخشى عائلته أن تؤدي الحرارة إلى تفاقم الأمور.



وقال الجد: "لا توجد كهرباء. ليس لدينا بطاريات ولا توجد ألواح شمسية”.



وأضاف: "أنا فقط أنتظر مشيئة الله". "سأنتظر فقط حتى يموت."



وقالت فريما كوليبالي زيربو، مسؤولة التغذية في منظمة الصحة العالمية في اليمن، إن الوكالة لم تثبت بعد "علاقة سببية" بين تغير المناخ ونقص التغذية، لكنها لا تتجاهل وجود صلة محتملة.



وقالت إن وكالات الأمم المتحدة في اليمن بذلت "جهودا كبيرة لإنقاذ حياة هؤلاء الأطفال". "هناك حاجة إلى النظر في التهديدات التي يمكن أن يشكلها تغير المناخ لتعريض كل هذه الجهود للخطر."



وقالت: "الأطفال يموتون". "ولا ينبغي لهم أن يموتوا."



"كل عام يصبح الوضع أكثر سخونة"



يقدم الطريق المؤدي إلى مدينة الحديدة لمحة عن حالة اليمن المتدهورة. تهب العواصف الترابية عبر الأراضي الزراعية التي تغزوها موجات من رمال الصحراء. أبقار ميتة ملقاة على جانب الطريق، على بعد أميال قليلة من حي دمره القتال أثناء الصراع. ويحذر مسؤولو المدينة من أن المنطقة خالية من السكان لكنها لا تزال مليئة بالذخائر غير المنفجرة.



في الليل، على أحد الشوارع الرئيسية في الحديدة، طريق صنعاء، تضيء الأضواء الساطعة المطاعم ومحلات السوبر ماركت ومحلات الهواتف المحمولة - وهي علامات على أن المدينة تحاول العودة إلى وضعها الطبيعي - على الرغم من أن العديد من المباني لا تزال مظلمة. الكهرباء متوفرة فقط بضع ساعات في اليوم.



عند الفجر، يكون السائقون الذين ينقلون الركاب من الحديدة إلى صنعاء - وهي رحلة تستغرق خمس ساعات بالسيارة على طريق جبلي متعرج - نائمين فوق سياراتهم من طراز تويوتا، حيث توضع الأمتعة عادة، وهو المكان الوحيد الذي يمكن أن يهب فيه النسيم.



وبحلول الساعة السادسة صباحاً في سوق السمك بالحديدة، كان العمال والمشترون غارقين في العرق. محمد أحمد، 60 عاماً، يعمل في تقطيع السمك منذ عقود.



وقال إن العمل أصبح مرهقًا بشكل متزايد. وقال "هذا العام أكثر سخونة من العام الماضي. ومن المتعب البقاء حتى الساعة 12."



لم تكن الحرارة وحدها المشكلة . حيث كان هناك أموال أقل، وعدد أقل من العملاء. وواجه الصيادون صعوبة في دفع النفقات، بما في ذلك وقود الديزل. كما دفعت رياح الصيف الأسماك بعيدًا عن الشاطئ. ويتم تصدير المزيد والمزيد من الأسماك لأن قلة من الناس في الحديدة يستطيعون تحمل تكاليفها.



وأضاف: "كان العمل أفضل في الماضي".



واشتكى الصيادون من أن البطالة في المدينة تدفع المزيد من الناس إلى كسب لقمة العيش على البحر الأحمر. والآن يوجد عدد كبير جدًا من القوارب والشباك لعدد متضائل من الأسماك. جعلت الحرارة كل التحديات الجديدة أسوأ.



وقال إلياس عبده صالح، 35 عاماً، الذي كان يجلس على متن قارب بعد عودته للتو من البحر: "الأمر متعب الآن أكثر من المعتاد". "في الماضي كنت أبقى بالخارج لمدة ثلاثة أيام. والآن سأبقى يومين."



وقال طالب مهيب، وهو صياد يبلغ من العمر 70 عاماً: "كل عام يصبح أكثر سخونة". "نشعر أنه يتضاعف." وقال إن ابنه الأكبر قُتل قبل بضع سنوات عندما ضربت غارة جوية قاربهم. وأضاف أن جلده احترق تحت قميصه الخردلي ذي الأزرار.



وقال: "لا أستطيع أخذ فترات راحة". "أحتاج إلى العمل."



لقد سعى الحوثيون إلى إلقاء اللوم في الكوارث العديدة التي يشهدها اليمن على خصومهم: التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وشركاؤهم في الحكومة اليمنية.



وقال الصيادون إن بعض هذا اللوم كان في محله، مشيرين إلى سنوات من هجمات التحالف على صناعتهم.



ولكن مع تراجع الحرب، استهدفت موجة من الغضب السلطات التي يقودها الحوثيون، الذين يسيطرون على جميع مقاليد الحكم في شمال اليمن.



ولجأ الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الصيفين الماضيين للشكوى من نقص الكهرباء في الحديدة، وألقوا باللوم على الفساد، ونشروا صور الأطفال الذين يعانون في المناطق الريفية، تحت هاشتاغات تتضمن "#الحديدة_تموت".



وقال أحمد البشري، نائب محافظ الحديدة (في سلطات الحوثيين)، في مقابلة أجريت معه في مكتبه: "هناك الكثير من المعاناة بسبب الحرارة". "في كل عام ترتفع الحرارة. إنها تؤثر على الفقراء والبسطاء".



بذلت المدينة جهودًا هذا الصيف لتوفير بعض الراحة، مثل تغيير ساعات الدراسة في وقت مبكر من الصباح، على سبيل المثال. وأعلنت سلطات الحوثيين في سبتمبر/أيلول عن افتتاح مزرعة للطاقة الشمسية قالت إنها ستوفر الكهرباء لأكثر من 7000 منزل في الحديدة.



وقال البشري إن مكتبه كان يحاول تقديم الخدمات الأساسية ولكنه كان تحت رحمة قوى خارجية قوية – ليس فقط خصوم الحوثيين العسكريين، ولكن أيضًا الدول الصناعية الغربية.



خارج المدينة، كانت خولة محمد يحيى، 20 عاماً، غير محمية بكل الطرق، وتعيش مع زوجها وأطفالها الثلاثة الصغار في كوخ غير مكتمل من الخرسانة والقش. كان المطبخ عبارة عن قطعة من التراب بالخارج حيث أشعلوا النيران للطهي. لم يكن هذا منزلهم حقًا، بل المكان الذي سُمح لهم بالاستقرار فيه بعد نزوحهم بسبب الحرب.



وكان زوجها يعمل كمربي نحل حتى قتلت المبيدات الحشرية نحله. كان لديه عمل مؤقت الآن كساعي دراجة نارية.



وكانت إحدى أطفالهما، شيماء البالغة من العمر 3 سنوات، تعاني من سوء التغذية الحاد، وتتطلب معظم اهتمام الزوجين. لقد أخذوها إلى عيادة قريبة قبل عام، ومرة ​​أخرى في يونيو/حزيران. في مثل هذا اليوم كان أطباء مستشفى كمران الخيري يقومون بزيارة منزلية.



جلست شيماء بصمت على سرير مكشوف أخضر. وقالت خولة يحيى إنها كانت تعاني من الحمى وتصاب بالإسهال عدة مرات في اليوم.



وقالت إن طفليها الآخرين أصيبا بطفح حراري، وهي تمسك بطفلها محمد، البالغ من العمر 8 أشهر، والذي كان شعره مبللاً من العرق، وعلبة حليب الأطفال التي أعطاها إياها الأطباء.



وقالت: "ليس هناك كهرباء، ولا مراوح. لا شيء يقف بين عائلتها والحرارة.



المصدر: https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2023/yemen-extreme-heat-hunger-malnourishment/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=twitter

