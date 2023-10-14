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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاجمت مجموعة من جماهير منتخب البرازيل، القائد نيمار دا سيلفا، عقب مشاركته في مواجهة فنزويلا (1-1) اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نيمار تعرض للإهانة من قبل بعض مشجعي المنتخب، حيث ألقت الجماهير بعض أكواب الفشار عليه أثناء خروجه من أرض الملعب. ونشرت الصحيفة عددا من الصور للحظة مهاجمة نيمار، حيث بدا قائد السامبا غاضبا بشدة من هذا الهجوم. وعقب اللقاء، علق نيمار خلال المؤتمر الصحفي على الواقعة، قائلا: "إنه شيء حزين، حزين للغاية". وخسر المنتخب البرازيلي صدارة ترتيب مرحلة التصفيات، بعد تعادله مع فنزويلا، حيث وصل إلى 7 نقاط بالمركز الثاني، ليترك الصدارة للمنتخب الأرجنتيني (9)..

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