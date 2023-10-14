شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 4 طرق طبيعية لتوقف آلم الأسنان في دقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر آلام الضروس والأسنان أمر مزعج لمن يعاني من هذا الآلم الشديد، فيبحث الشخص المصاب بآلام الضروس عن طرق سريعة لوقف تلك الآلم الناتجة عن التسوس أو التهاب في الأعصاب أو ظهور خراج في الضروس فلذلك ينصح بضرورة الذهاب إلي الطبيب للحد من تلك الأسباب نهائياً ولكن اليوم سنقدم لكم بعض الوصفات السريعة بالمنزل لتوقف آلم الأسنان نهائياً حتى يشعر المصاب بالراحة بعد التعب المرهق أثر تلك الآلام الناتجة عن الضروس والأسنان المصابة.

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لكم بعض الطرق المنزلية والمؤقتة لعلاج الآلام الناتجة ويجب معرفة المسببات التي أدت إلي ذلك لحل تلك المشكلة نهائياً، كما يمكنك النظر إلي أن جير الأسنان يعمل على تراكم البكتريا حول الأسنان والضروس، من الممكن إزالة جير الأسنان بهذا الزيت في أقل وقت، الذي قد يؤدي إلي اصفرار الأسنان ويبحث البعض عن طرق ووصفات طبيعية ل تبييض الضروس والأسنان سريعا وبدون تدخل طبي، لذلك ينصح بمعالجة الآلام وحل مشكلتها نهائياً لتجنب لعديد من مشاكل الأسنان المتعددة.

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من الفلفل الأسمر الناعم مكونة من ملعقة منه مضاف أليها ملعقة من الملح والماء بمقادير متساوية حتى تصبح لينة ووضعه على الضرس المؤلم ويمكن تكرارها كثيراً لتسكين الآلم. قطنة صغيرة واغمسها بالفانيلا ووضعها على الضرس المصاب أو السن وتركها حتى يختفي الآلم ومن الممكن تكرارها. أوراق الجوافة تقوم بدور المسكن في مثل هذه الحلات حيث تغسل أوراق الجوافة وتوضع على الضرس المصاب بالآلم ومن الممكن صنع غسول من أوراق الجوافة والمضمضة به. عمل محلول من الشاي المغلي والمضمضة به لتسكين الآلم.

: 4 طرق طبيعية لتوقف آلم الأسنان في دقيقة.