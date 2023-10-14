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اندلاع حريق في ربوع بلادي بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسية ed0885d951.jpg الأخبار arr.png اندلاع حريق في ربوع بلادي بعدن

اندلاع حريق في ربوع بلادي بعدن

السبت 14 أكتوبر 2023 06:03 مساءً
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اندلع حريق بمطعم بمديرية خورمكسر بعدن مساء اليوم.
وافاد مواطنون باندلاع حريق بمطعم ربوع بلادي بخورمكسر.
وتسبب الحريق باضرار مادية. 
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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