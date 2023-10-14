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الأخبار اندلاع حريق في ربوع بلادي بعدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخباراندلاع حريق في ربوع بلادي بعدن اندلاع حريق في ربوع بلادي بعدن السبت 14 أكتوبر 2023 06:03 مساءً اندلع حريق بمطعم بمديرية خورمكسر بعدن مساء اليوم. وافاد مواطنون باندلاع حريق بمطعم ربوع بلادي بخورمكسر. وتسبب الحريق باضرار مادية. . روابط ذات علاقة اختفاء شاب بالمنصورة 4مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عن طفل مفقود في عدن اعدام قاتل "سكران" في عدن رئيس جامعة عدن يدشن امتحانات الدور الثاني بكلية الإعلام المزيد في الأخبار الجمهورية اليمنية ترفض تهجير مواطني غزة ] عدن ـ سبأنت اعربت وزارة الخارجية عن ادانتها البالغة واستنكارها الشديد ورفضها التام لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة ، مشيرة الى أن استهداف

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