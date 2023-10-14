شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تدفع بقوات ضخمة إلى تخوم مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر:دفعت جماعة الحوثيين بتعزيزات كبيرة حيث انها مرت من معسكر القوات الخاصة بمدينة البيضاء في طريقها إلى جبهة جنوب مأرب واضافت:الحوثي يريد يشن هجومات على مأرب من جميع المحاور .

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