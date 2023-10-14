شكرا لبحثكم عن خبر اختفاء شاب بالمنصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابلغ مواطنون عن اختفاء شاب يدعى مشتاق أحمد هيثم علي، يقيم في حي المنصورة بلوك ٣ في منطقة حاشد. وبحسب مواطنون فإنه أتى شخص لمناداته في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وخرج من منزله ولم يعُد حتى الآن. وتم تقديم بلاغ بالفقدان إلى الجهات الأمنية المختصة، التي باشرت التحقيق في الحادثة. وعلى من يتعرف عنه أو يجد معلومات تفيد في العثور عليه أن يتواصلوا مع الجهات الأمنية المختصة لتبليغها بهذه المعلومات، بهدف تسهيل وتسريع عملية العثور عليه وضمان سلامته، أو التواصل على هذا الرقم 771826780.

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