طالب جامعي من اب يبيد أسرته

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية حبيش في محافظة إب اليمنية، جريمة قتل جماعية، حيث قتل شاب عددا من أفراد أسرته، في واقعة غامضة. وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب مراد حمود محمد الحوشبي، قتل والدته وأخته، وأصاب والده بجروح خطيرة. وأوضحت المصادر أن الجاني، وهو طالب جامعي، أقدم على ارتكاب الجريمة بعد مشاجرة مع والدته حول أمر شخصي. وتتكرر جرائم القتل داخل نطاق الأسرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الإرهابيين، حيث تعمد المليشيا المدعومة من إيران لتعبئتهم طائفيا، وتبني أفكارا تكفيرية.

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