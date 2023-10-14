شكرا لبحثكم عن خبر الجمهورية اليمنية ترفض تهجير مواطني غزة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ]

عدن ـ سبأنت

اعربت وزارة الخارجية عن ادانتها البالغة واستنكارها الشديد ورفضها التام لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة ، مشيرة الى أن استهداف المدنيين بما فيهم النساء والأطفال والعاملين في الاغاثة والصحفيين وتدمير البنى التحتية والخدمية، لن يجلب السلام ولن يؤدي الا إلى المزيد من العنف والعنف المضاد.

وفي بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) دعت اليمن المجتمع الدولي وبالاخص مجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لايقاف التصعيد العسكري وانهاء الحصار الشامل بحق الشعب الفلسطيني ،الذي يتجرع مرارة العدوان والحصار والمصادرة لابسط حقوقه .

واكدت موقف اليمن الثابت والراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لكافة القوانين والقرارات الدولية، ووفقا لمبادرة السلام العربية.