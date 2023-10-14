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عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل.. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندري و به سم قاتل يؤدي للوفاة 2023/10/14 الساعة 06:41 مساءً اقراء ايضاً : تبر الأرز هو من أكثر أنواع الطعام التي يتم تداولها وبيعها في مصر ويكثر استهلاكه من قبل جميع الأسر، ولكن هناك بعض العادات الخاطئه التي يقوم بها بعض الأشخاص في جهل منهم، بأن هذا قد يعرض حياة الآخرين للخطر، وفي هذا السياق قد أوضحت الدكتورة شيرين زكى أخصائية تغذيه تلك العادات السيئة التي يجب التخلص منها ومن بينها طرق التخلص من سوس الأرز تابعونا للتفاصيلالطرق الخاطئة التي يتم القيام بها للتخلص من سوس الأرز نهائيا نجد أن الطريقة الخاطئة للتخلص من سوس الأرز تكمن في قيام المزارعين برش مبيدات حشرية زيتية عليه لطرد السوس، وتلك المبيدات الحشريه تعرف باسم مبيدات البقوليات وهذا بدوره يؤدي للتسمم الغذائي لأن تلك المبيدات لا يمكن التخلص منها حتى عند غليان الحبوب أو وضعها في الماء، هناك بعض المزارعين قد يقومون بوضع حبوب الغلة وهي في الأساس مكونه من مركب فوسفيد الألومنيوم للتخلص من السوس وتلك المادة سامة ويمكن أن تقتل الإنسان في نفس الوقت.الطريقة الصحيحة للقضاء على سوس البقوليات الطريقة الصحيحة لإزالة التسوس من الأرز وغيره يمكن ان يتم وضع فلفل اسود وسوف يتم التخلص منه بالكامل، ويمكن أيضا غسل الأرز ويوضع على قطعة من القماش النظيفة ويضاف إليه كمية من الملح الأبيض الخشن والثوم وسوف يتم طرد السوس. سم قاتل.. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندري و به سم قاتل يؤدي للوفاة تبر الأرز هو من أكثر أنواع الطعام التي يتم تداولها وبيعها في مصر ويكثر استهلاكه من قبل جميع الأسر، ولكن هناك بعض العادات الخاطئه التي يقوم بها بعض الأشخاص في جهل منهم، بأن هذا قد يعرض حياة الآخرين للخطر، وفي هذا السياق قد أوضحت الدكتورة شيرين زكى أخصائية تغذيه تلك العادات السيئة التي يجب التخلص منها ومن بينها طرق التخلص من سوس الأرز تابعونا للتفاصيلالطرق الخاطئة التي يتم القيام بها للتخلص من سوس الأرز نهائيا نجد أن الطريقة الخاطئة للتخلص من سوس الأرز تكمن في قيام المزارعين برش مبيدات حشرية زيتية عليه لطرد السوس، وتلك المبيدات الحشريه تعرف باسم مبيدات البقوليات وهذا بدوره يؤدي للتسمم الغذائي لأن تلك المبيدات لا يمكن التخلص منها حتى عند غليان الحبوب أو وضعها في الماء، هناك بعض المزارعين قد يقومون بوضع حبوب الغلة وهي في الأساس مكونه من مركب فوسفيد الألومنيوم للتخلص من السوس وتلك المادة سامة ويمكن أن تقتل الإنسان في نفس الوقت.الطريقة الصحيحة للقضاء على سوس البقوليات الطريقة الصحيحة لإزالة التسوس من الأرز وغيره يمكن ان يتم وضع فلفل اسود وسوف يتم التخلص منه بالكامل، ويمكن أيضا غسل الأرز ويوضع على قطعة من القماش النظيفة ويضاف إليه كمية من الملح الأبيض الخشن والثوم وسوف يتم طرد السوس. سم قاتل.. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندري و به سم قاتل يؤدي للوفاة

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