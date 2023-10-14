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عدن - ياسمين التهامي - خلال دقائق.. نوعان شائعان من الشاي يتسببان في ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد ومرعب..احذرهما

كشفت دراسة علمية حديثة، أن هناك نوعان شائعان من الشاي يمكن أن يتسببا في ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد بعد فترة وجيزة من شربهما، وحذرت أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية منهما. – نوعان شاي يتسببان في ارتفاع ضغط الدم وفقاً لمجلة “Hypertension”، فإن العلماء حذروا من أن نوعين شائعين من الشاي يمكن أن يتسببا في ارتفاع حاد في ضغط الدم خلال دقائق من تناول أي منهما، لذلك وجب توخي الحذر. وقال مؤلفو الدراسة: “في الوقت الذي يعترف فيه بالشاي كمعزز للصحة، تشير الدلائل إلى أن بعض أنواع الشاي قد تسبب زيادة مؤقتة في ضـغط الدم، ويرجع ذلك أساساً إلى محتواها من الكافيين”. وبحسب المجلة، لاحظ مؤلفو الدراسة، حدوث “زيادة كبيرة في ضغـط الدم” بعد فترة وجيزة من شرب الشاي الأخضر والأسود – على وجه الخصوص. وهذه الزيادة تكون في ضغـط الدم الانقباضي والانبساطي بعد 30 دقيقة من الشرب، وبهذا الشأن يذكر العلماء أن القفزة المحتملة في الضغط بعد شرب الشاي تتجاوز الزيادة في ضغـط الدم التي لوحظت عند الناس بعد شرب القهوة.

وأكدوا أنه في الوقت نفسه، تتوقف زيادة الضغط بعد تناول الشاي بسرعة، بعد 60 دقيقة من شرب الشاي، تعود قراءات ضغـط الدم إلى عتبة سابقة. وبدوره، قال موقع “ميديك فوروم”: “إن العلماء لاحظوا أيضاً أنه لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي بانتظام، لا يميل الجسم إلى التفاعل مع زيادة الضغط، وتكون ردود أفعاله تجاه القهوة أقل”. من الغريب أن الباحثين سجلوا القدرة على زيادة ضغط الدم ليس فقط للشاي الأسود، ولكن أيضاً الأخضر – وهو مشروب يعتبر عادة ذا تأثير خافض للضغط. كما لاحظ العلماء أن “الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقاً”. وبناءً على ماسبق، يوصي الخبراء بالحذر في شرب الشاي للأشخاص الذين نادراً ما يشربونه ولديهم أيضاً أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة. ويقولون: “بادئ ذي بدء، يجب ألا تشرب الشاي الثقيل، يمكن أن يكون شربه مفيداً فقط في ظروف الضغط المنخفض، حيث تتدهور الحالة الصحية”. والجدير ذكره أن ارتفاع ضغط الدم هو حالة منهكة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقابلية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية، لسوء الحظ، لا توجد علامات تحذيرية واضحة لارتفاع ضغـط الدم، لذلك من المهم للغاية مراقبة قراءات ضغـط الدم بشكل دوري.

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