شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حيخليه قوي وطويل يوصل للركبة في وقت قصير جدآ…استخدمي هذه الوصفة السحرية للشعر!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصفة سحرية للشعر بخاخ القرنفل للتطويل في أسرع وقت، من ضمن المواد العشبية التي تعمل على تكثيف الشعر وتطويله هو القرنفل، حيث يشترك في الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بتطويل وتنعيم الشعر، كما أنه يمكنك من خلطه مع بعض المكونات التي تستخدم للشعر، وذلك لأنه يحتوي على الكبريت وتعد تلك المادة فعالة بشدة في عملية التطويل، حيث يتم تحسين الدورة الدموية للفروة وبالتالي يزداد نمو الشعر، بالإضافة إلى أنه يصبح صحي أكثر وقوي للغاية، ويضيف لمسة رائعة من اللمعان للشعر، ومن ضمن المواد أيضا التي تستخدم للشعر هو البصل حيث يحتوي على فوائد كثيرة يحتاجها الشعر ليصبح أفضل من السابق.

طريقة تحضير بخاخ القرنفل السحري لتطويل وتكثيف الشعر

من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة سيتمكن الفرد من صنع البخاخ السحري، حيث يحوي بداخله كل من القرنفل وماء البصل وتلك المادتين كل منهما تحتوي على مادة الكبريت، لذا تتمثل خطوات تحضير البخاخ السحري في الآتي:

قم بتحضير وعاء فارغ حتى تتمكن من إضافة الماء به، وبعد ذلك عليك بوضع الوعاء على النار.

بعد ذلك عليك بإضافة كل من حبات القرنفل وشرائح البصل إلى الماء المغلي.

قم بترك وعاء الماء لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك ارفع الوعاء من على النار واتركه حتى يمر 30 دقيقة.

قم بإضافة الماء في بخاخ وبعد الاستحمام عليك برش الشعر به.

يمكن أن تضيف زيت عطري إلى البخاخ حتى لا تشم رائحة القرنفل والبصل الكريهة إذا كنت لا تفضلها.

بعد رش الشعر بالبخاخ يجب غسله جيداً بالشامبو ثم عليك بترطيبه.

فوائد البصل و القرنفل للشعر

يحتوي البصل والقرنفل على فوائد كثيرة للشعر ويحتاج إليها الشعر الضعيف بشدة ليصبح قوي وصحي أكثر، ومن ضمن الفوائد التي يحصل عليها الشعر بعد الوصفة السحرية التي ذكرناها هي الآتي: