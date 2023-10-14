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يزيد بن سلمان - شبوة - شبكة الطيار 5G تفتح خدمة الانترنت مجانا للجميع بمناسبة عيد 14 اكتوبر .
بمناسبة عيد ثورة 14 اكتوبر المجيدة اعلنت شبكة الطيار للانترنت التي تقدم خدمة الانترنت 5G عبر الألياف الضوئية والتي تتميز بالسرعة عن فتح خدمة الانترنت مجانا للجميع من الساعة التاسعة من مساء اليوم الى الساعة الثالثة فجر غدا الأحد.
وقال مالك شبكة الطيار رجل الأعمال محفوظ الطيار أن فتح شبكة الانترنت مجانا في هذا اليوم هي مبادرة من الشبكة لما لهذه المناسبة الوطنية العظيمة من قيمة في قلوبنا.
وتقدم شبكة الطيار 5G خدمة الانترنت عبر الألياف الضوئية في مناطق مديريات يافع وردفان بمحافظتي لحج وأبين.
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