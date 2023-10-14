شكرا لبحثكم عن خبر قطاع التدريب والتأهيل يختتم الدورات التدريبية لأندية ردفان ومديرية المسيمير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ردفان- جهاد الحالمي

اختتمت صباح اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر2023 أعمال الدورات التحكيمية والتدريبية والإدارية التي نظمها الأتحاد اليمني لكرة القدم فرع - محافظة لحج وذلك لأندية مديريات ردفان ومديرية المسيمير بلحج، ويأتي ذلك تزامنا مع العيد الوطني الـ(60) لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيد

وفي المناسبة ألقيت عدد من الكلمات أبرزها كلمة الوكيل المساعد لقطاع التأهيل والتدريب الأستاذ سعد العمري شكر خلالها كل الداعمين والمشاركين الذين كانوا عنوان لإنجاح هذه الدورات متمنيا في ختام كلمته للمتدربين التوفيق والرقي،وفي المناسبة ألقى الأستاذ حسن اليافعي رئيس المكتب الفني بالوزارة كلمة نقل خلالها تحيات معالي الوزير الدكتور نايف البكري

هذا وقد بدأت الدورة أعمالها في العاشر من أكتوبر وحتى اليوم الموافق 14أكتوبر والتي أقيمت برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ،ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي،وبدعم صندوق رعاية النشء والشباب محافظة عدن، وشركة عدن للمرطبات كاكا كولا وأستمرت لمدة خمسة أيام متتالية صباحاً ومساء .

وشارك في هذه الدورة عدد (75) مشارك من حكام وإداريين ومدربين من أندية ردفان ومديرية المسيمير والتي هدفت إلى إكسابهم معارف ومفاهيم مفيدة طيلة أيام الدورة

وفي ختام الحفل تم تكريم كلية التربية ردفان ومدربي الدورة بدروع تذكارية وكذلك تكريم المشاركين بشهادات تقديرية.

حضر حفل الختام أحمد معوضة مدير عام المشتروات في الوزارة ومازن محسن علي مدير عام الدراسات والبحوث وخالد عوض اليماني مدير عام مكتب الشباب والرياضة لحج وصالح عقيل الأمين العام للمجلس المحلي ردفان ومحمود عبدالكريم رئيس المجلس الانتقالي ردفان وعبد الحكيم صايل مدير أمن ردفان