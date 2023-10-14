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عدن - ياسمين التهامي - ب 2 بيضة هتعملي تورتة الحلة بدون فرن ألذ وأحلى كيك اسفنجي ممكن تدوقيه

تعتبر التورتة من الحلويات التي تقدم في المناسبات وخاصة أعياد الميلاد والكبار والأطفال يفضل تناولها مع كوب من البيبسي، والكثير منا يقوم بشرائها جاهزة من المحلات ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبح من الصعب شرائها، ويمكنك الآن عمل تورتة في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة وبدون فرن بطعم أحلى وألذ من المحلات فتابعونا.

خطوات تحضير تورتة الحلة

فرحي أولادك واعملي تورتة في البيت بكل سهولة موفرة وطعمها أحلى من المحلات تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير:

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المكونات:

مكونات خليط التزيين:

طريقة التحضير: