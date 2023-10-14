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عدن - ياسمين التهامي - تصريحات نارية للرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن فلسطين تستدعي رداً من الكرملين !

عبّر الرئيس الشيشاني “رمضان قديروف” عن “دعمه الكامل” للفلسطينيين، ودعا الدول العربية والإسلامية للتدخل ووقف الحرب، وإنقاذ المدنيين في غزة من القصف الإسرائيلي الغاشم. ودعا الزعيم الشيشاني في كلمة مصورة له “الدول العربية والإسلامية إلى إصدار بيان مشترك لحماية أشقائهم المسلمين”. موجهاً اللوم نحو الغرب وأوروبا في اندلاع “الصراع” في إسرائيل.



رمضان قديروف يؤكد دعمه الكامل لفلسطين

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وطالب قديروف الدول الإسلامية بأن تتدخل وتناشد أصدقاءها الأوربيين والغرب عدم قصف المدن التي يسكنها المدنيون “فهم يعلمون أنها تخلوا من المقاتلين ويقصفون ويقتلون فقط لأجل الترهيب” كما ذكر.

وقال قديروف في الفيديو الذي رصدته “وطن”: “أناشد زعماء الدول الإسلامية أن يشكلوا تحالفًا ويدعوا أولئك الذين تصفونهم بالأصدقاء، أوروبا والغرب بأكمله، حتى لا يقصفوا المدنيين بحجة تدمير المسلحين”.

وأضاف: “نحن ندعم فلسطين ونحن ضد هذه الحرب، التي على عكس الصراعات الأخرى، يمكن أن تتصاعد إلى شيء أكثر”.

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

فلسطين والغرب

وتابع حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، أن الغرب وأوروبا يجمعون قواهم لكي يدمروا فلسطين.

واستدرك قديروف عن فلسطين متسائلاً : “ماذا نفعل نحن.. نحن نخاف حتى أن نصلي نخاف حتى أن نتفوه بكلمة”.

ووفق موقع kyivpost عرض قديروف نشر وحدات شيشانية كقوات حفظ سلام محتملة، مستعدة “لاستعادة النظام” و”مواجهة أي عناصر “تخريبية” في الشرق الأوسط “حسب وصفه”.

موسكو ترد على قديروف

وردّت موسكو على البيان الذي صدر مؤخرًا عن الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، والذي أعرب فيه عن دعمه للفلسطينيين، بالقول إن روسيا تُحافظ على علاقات دبلوماسية مع الطرفين المنخرطين في الصراع.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، بحسب شبكة “CNN“: “لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ونحن نواصل تعزيز الاتصالات، بما في ذلك على المستوى الرفيع.

وتابع:”ولكن في الوقت نفسه، لدينا علاقات مع دولة إسرائيل، التي تجمعنا بها أيضا الكثير من القواسم المشتركة، وخاصة، العدد الكبير من مواطنينا المقيمين في هذه الدولة”،

وتابع المتحدث باسم الكرملين قائلا: “لذلك، في هذه الحالة، نحافظ على علاقاتنا مع الطرفين”.

وعند سؤاله عن طبيعة دعم روسيا للفلسطينيين، قال “بيسكوف” إن موسكو منخرطة بشكل نشط في الجهود الدبلوماسية وتشارك بأطر مختلفة لإيجاد أرضية للتسوية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: “نسعى إلى مواصلة بذل الجهود ولعب دور في المساعدة بالتوصل إلى طريقة للتسوية”.

وأضاف أن موعد الزيارة المعلنة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) إلى موسكو لم يتم الانتهاء من تحديده بعد لكنه أشار إلى أن التخطيط للزيارة قد تم مسبقًا.