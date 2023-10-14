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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث للجسم عند تناول خل التفاح على معدة فارغة؟ 4 حقائق مفزعة يجب عليكم معرفتها

يتميز خل التفاح بفوائده المتعددة لصحة الجسم، لذلك يلجأ الكثير من تناوله دون إدراك أن استهلالكه بكثرة قد يكون له بعض الأضرار على صحة الجسم. في السياق التالي، يوضح " الكونسلتو"، أضرار الإفراط في تناول خل التفاح على معدة فارغة، وذلك حسبما جاء في موقع، " healthline. اقراء ايضاً : أضرار تناول خل التفاح على معدة فارغة 1- صعوبة التحكم في مستويات السكري تشير الأبحاث إلى أن خل التفاح قد يبطئ معدل خروج الطعام من المعدة، قد يؤدي هذا إلى تفاقم أعراض ألم المعدة ويجعل التحكم في نسبة السكر في الدم أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول. 2- تقليل الشهية قد يؤدي خل التفاح على تقليل الشهية، ولكنه قد يسبب أيضًا الشعور بالغثيان، خاصة عند تناوله بكمية كبيرة. 3- انخفاض مستويات البوتاسيوم ارجع بحث طبي انخفاض مستويات البوتاسيوم وهشاشة العظام على الأرجح بسبب شرب الكثير من خل التفاح. 4- ألم في الحلق يسبب حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح حروقًا في الحلق عند الأطفال، حيث عانت إحدى النساء من حروق في الحلق بعد أن استقر قرص خل التفاح في المريء. 5- التفاعل مع بعض الأدوية قد تتفاعل بعض الأدوية، بما في ذلك الأنسولين والديجوكسين وبعض مدرات البول، مع خل التفاح، خاصة عند الإفراط في تناوله.

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